Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da erken saatlerde yoğun trafik | Son dakika haberleri

        İstanbul'da erken saatlerde yoğun trafik

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent genelinde erken saatlerde de yaşanan trafikte yoğunluk yüzde 60'a kadar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da erken saatlerde yoğun trafik
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre kentte haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Bostancı ile Avrasya Tüneli arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Kartal arasında bazı noktalarda yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde her iki istikamette trafik yavaş seyrediyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında sürücüler kalabalıkla karşılaştı.

        REKLAM

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken, Avcılar istikametinde trafiğin akıcı seyrettiği gözlendi.

        D-100 kara yolunda Mecidiyeköy istikametinde yan yolda meydana gelen zincirleme kaza sonucu bir şeridin kapanması trafik akışını olumsuz etkiliyor.

        TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında bazı bölgelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

        İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı.

        Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 60'a çıktı. M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda ise teknik arıza nedeniyle seferlerdeki gecikmelerden dolayı bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

        Bu metro hattı ile bağlantısı olan Altunizade metrobüs durağında da vatandaşlar yoğunluk yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #istanbul trafik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!