İstanbul'da ev yangını! Can kaybı var!

Şişli'de bir binanın çatı katında yalnız yaşadığı öğrenilen Şenol Gün (49) çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Gün’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri daireye girerek yangını söndürdü. Yapılan incelemede mutfakta bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde evde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ölenin Şenol Gün olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şenol Gün’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gün’ün yalnız başına yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.