İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri
İstanbul'da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü
Giriş: 20.02.2025 - 01:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 01:03
İstanbul’da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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