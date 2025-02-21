İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu:

İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir. İstanbul’da çeşitli semtler soğuk havada güneşlenirken, şehrin Anadolu yakası ile Boğaziçi çevresinde kuvvetli kar yağabilir. Lokal olarak üstümüze Karadeniz üzerinden kar taşıyan bulutlar, yağış bantları halinde İstanbul’un kuzey ilçelerine ciddi kar bırakıyor.

Hafta sonu hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz, Marmara’da en kuvvetli yağış bulutları İstanbul-Düzce-Karasu arasından sokulup, Yalova-Bandırma arasına kadar ulaşıyor. Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak.

Ağaçlarda kar yükü, hafta sonu olduğunda zayıf ve yaşlı ağaç dallarını koparabilecek, devirebilecek seviyeye ulaşır. Çatılar ve insanların kullandığı caddelerdeki pencere önlerindeki buzlar düzenli olarak temizlenebilir. Otomobillerin camları ve lastikleri, balata ve diskleriyle birlikte bir süre buz tutacaktır. Acil bir durumda çalıştırması güç olacak otomobilleri de düzenli temizlemekte yarar var.

Aslında Anadolu’nun özellikle Doğu bölgelerin sık yaşadığı, muhtemelen batıdaki bu teyakkuz halini anlamsız buldukları günler içindeyiz. Fakat İstanbul, Bursa ve Ankara gibi merkezler, normal açık havada bile yoğun olan yerler olduğu için buzlanma, trafik kazaları ve yolda kalmış araçlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturabilir.

Bu durum en son 2017 yılında olmuştu, tahminlerde önemli bir değişim olma ihtimali azalıyor. Büyük kar, İstanbul’a yaklaşıyor. İstanbul’un batısında Trakya yönünde ve Çanakkale istikametinde cumartesi öğle-gece aralığı kar yağacak görünüyor. Batı yollarını kullanacak sürücülerin akşam yine risklere hazır olmasında yarar var. İstanbul’da Beykoz gibi semtler şimdiden kara gömülüyor, buna zaman ilerledikçe şehrin diğer ilçeleri de katılacak. En kuvvetli kar yağışları cuma ve cumartesi yaşanacak 48 saatte inecek görünüyor.