AKOM'dan çok önemli kar açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava Durumuİstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika: AKOM saat verdi!
ABONE OL

AKOM: Yarın kar yağışı bekleniyor!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),İstanbul´a bu geceden itibaren karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, kar yağışının önümüzdeki çarşambaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Son dakika: AKOM saat verdi!
AKOM'dan çok önemli kar açıklaması!
0:00 / 0:00
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM´un verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin ediliyor.

YARIN SABAH KAR BEKLENİYOR

Bu nedenle perşembe gecesi görülecek yağışların karla karışık yağmur; cuma sabah saatlerinden itibaren ise kent genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

DHA'da yer alan habere göre AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgârın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor."

ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C´lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.

SICAKLIK 3-7 DERECE ARASINDA OLACAK

İstanbul´da hava sıcaklıklarının 22 Ocak´a kadar mevsim normalleri civarı ile çoğunlukla 3-7°C altında, 23-30 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

7 BİN 31 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Açıklamada,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul´da 4 bin 23 km´lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek" denildi.

"BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS´tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak.

Anaarter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara ekipler tarafından hızlı müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilen kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak.

Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılıyor. Havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği veriliyor."

İBB´nin kışa hazırlık kapasitesini de açıkladı. Kapasite şöyle;

Sorumlu Yol Ağı: 4 bin 23 km

Personel Sayısı: 7 bin 31

Araç ve iş Makinesi Sayısı: Bin 351

Tuz Stoku: 301.308 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13

Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü - Haber
GÜNDEMBakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Mucize kurtuluş! Uçan çatıdan son anda kurtuldu - Haberler
GÜNDEMMucize kurtuluş! Uçan çatıdan son anda kurtuldu
Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet resmi günler takvimi
GÜNDEMRamazan ne zaman 2021
OLAYLARIN KADINI! Son dakika: Bu sefer kurtulamadı! 6 yıl isteniyor
GÜNDEMOlay kadına bu sefer kötü haber!
REZALET! Son dakika: Tarihi kilisede mangal yaktılar
GÜNDEMTarihi kilisede mangal partisi!
KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KYK memur alımı başvurusu ne zaman bitiyor?
GÜNDEMKYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Ümit Özdağ'a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanının yönetimi istifa etti
GÜNDEMİYİ Parti Muğla İl Başkanlığı yönetimi istifa etti
Son dakika: DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı! - Haberler
GÜNDEMDHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı!
PARÇALANMIŞ MAKTUL ERKEK! Son dakika: Çantalara knan cesedin sırrı çözülüyor
GÜNDEMParçalara ayrılmış cansız bedenle ilgili flaş ...