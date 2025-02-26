İstanbul'da kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ duyurdu

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 72,76 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM

Son bir haftada yüzde 6,19 oranında yükselen barajların ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 72,2 olarak ölçüldü.

Su miktarı Alibey'de yüzde 61,5, Büyükçekmece'de 69,41, Darlık'ta yüzde 68,58, Elmalı'da yüzde 88,46, Istrancalar'da yüzde 91,67, Kazandere'de yüzde 79,13, Pabuçdere'de yüzde 78,22, Sazlıdere'de yüzde 54,91, Terkos'ta yüzde 74,61 ve Ömerli'de yüzde 78,84 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 627,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatöründen bu yıl şu ana kadar 146,11 milyon metreküp su alındı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 210,53 kilogram oldu.

Öte yandan İstanbul'da dün 3 milyon 109 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.