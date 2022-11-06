İstanbul'da merdiven altı muayenehaneye baskın!

Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken, adreste kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, ilçede bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi.