İstanbul'da Ramazan Bayramı hareketliliği

AA

Eyüp Sultan Meydanı, Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı civarı ile Eminönü Meydanı ve sahilinde sakinlik hakimken vapur iskelelerinin, tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarının da kalabalık olmadığı görüldü. Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Saraçhane Parkı'na gelen az sayıda vatandaş ise yürüyüş yaptı.

Başta Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı çevresindeki dükkanlar olmak üzere kentin alışveriş yapılabilecek noktalarında ise öğle saatlerine doğru hareketlilik arttı. Vatandaşların bayramların olmazsa olmazı lokum ve şeker gibi gıda ürünlerini aldığı gözlendi.

Türkiye'nin en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde ise güvenlik güçleri dışında belediye işçileri, eczane ve sağlık çalışanlarının olduğu görüldü.

PTT ve banka şubelerinde e-devlet şifresi almak, emekli maaşlarını çekmek ve aynı zamanda faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.

Sırada bekleyen vatandaşların maske taktığı ancak zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Bankanın güvenlik görevlileri de sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sık sık uyardı.

Anadolu Yakası'nda Bostancı ile Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde kısmi yoğunluk yaşanırken, Üsküdar Çarşısı'nda ve Altunizade'de sakinlik hakimdi.

Beykoz'da perşembe günleri kurulan Paşabahçe semt pazarında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Zabıta ekipleri pazar giriş ve çıkışında ateş ölçümü, maske ve dezenfektan dağıtımı yaparken esnafın da maskesiz satış yapmasına müsaade etmedi. Pazarda maskesiz dolaşanlara da ikazda bulunan ekipler, vatandaşları sık sık alışverişlerini bir an önce tamamlayarak pazar yerinden ayrılmaları konusunda uyardı. Vatandaşların, pazar içerisinde sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tarihi Yarımada çevresi, Barbaros Bulvarı, Taksim Sıraselviler Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı'nda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, trafik polisleri şehrin belli noktalarında denetimler gerçekleştiriyor.

,Muhammed Gencebay Gür,Mücahit Türetken,Halis Akyıldız,Ayşe Nur Akçelik,Abdulkerim Güney