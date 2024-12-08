İstanbul'da rejim bayrağı indirildi
İstanbul Şişli'de muhalifler Suriye Konsolosluğu binasındaki Suriye bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı
Giriş: 08.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:32
Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi.
DHA'nın haberine göre muhalifler Suriye bayrağını indirdi.
Muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.
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