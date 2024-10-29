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        Haberler Gündem İstanbul'da spor muhabirini darbettiği iddia edilen şüpheli Sezgin Gülnar tutuklandı

        İstanbul'da spor muhabirini darbettiği iddia edilen şüpheli Sezgin Gülnar tutuklandı

        Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği öne sürülen şüpheli Sezgin Gülnar tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2024 - 17:50 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:28
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        Muhabire yumruk atan şüpheli tutuklandı
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        Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği öne sürülen şüpheli Sezgin Gülnar tutuklandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

        Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin Sezgin Gülnar olduğu belirlendi.

        Yakalanıp gözaltına alınan Sezgin Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

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        Şüpheli Sezgin Gülnar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

        Muhabir: Emre Kaplan
        Muhabir: Emre Kaplan

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçın ardından stat dışında istenmeyen bir olay yaşandı. Stattan çıkış yapan Sezgin Gülnar, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan’a sebebi anlaşılmayan bir nedenle yumruk attığı görüldü. Aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan’ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Dikiş atılacağı belirtilirken, Emre Kaplan’ın şikayetçi olması üzerine yumruk atan Sezgin Gülnar'la ilgili gözaltı işleminin ardından tutuklandı.

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        #Emre Kaplan
        #haberler
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