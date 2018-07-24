İSKİ tarafından yapılan duyuruda, "Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi. Suların yarın saat 10.00'da gelmesi bekleniyor.

SU KESİNTİSİ NERELERİ ETKİLİYOR?

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Gaziosmanpaşa İSKİ Şube Müdürlüğü: Merkez Mh. Aladağ Sk. No: 3 (Gaziosmanpaşa Belediyesi yanı) Gaziosmanpaşa / İstanbul - 0212 615 87 37. Şubenin Çalışma Saatleri: Haftaiçi 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Eyüpsultan İlçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Eyüpsultan İSKİ Şube Müdürlüğü: Defterdar Mahallesi Münzevi Kışla Caddesi No: 2 Eyüpsultan/İstanbul - 0212 627 33 66 Şubenin Çalışma Saatleri: Haftaiçi 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Bayrampaşa İlçesi:

Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri’nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı

Bayrampaşa İSKİ Şube Müdürlüğü: Cevatpaşa Mh. Eski Edirne Asfaltı, 500 Evler Mezarlığı Yanı Bayrampaşa / İstanbul - 0212 479 53 15 Şubenin Çalışma Saatleri: Haftaiçi 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Sultangazi İlçesi:

Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

Sultangazi İSKİ Şube Müdürlüğü: Malkoçoğlu Mahallesi 307 Sokak. No: 47 Sultangazi - 0212 475 12 80 Şubenin Çalışma Saatleri: Haftaiçi 08:00-12:00 / 13:00-17:00

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