İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde yaşanacak arıza ve planlı su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. İstanbullular 9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını aradı. İşte 9 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin planlı kesinti yaşanacak mahalle ve ilçeler...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çanta Sancaktepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.05.2022 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İskenderpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.05.2022 09:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.05.2022 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|
Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
9 Mayıs 2022 itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 86,51 oldu.
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