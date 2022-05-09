İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde yaşanacak arıza ve planlı su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. İstanbullular 9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını aradı. İşte 9 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin planlı kesinti yaşanacak mahalle ve ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.05.2022 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

9 Mayıs 2022 itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 86,51 oldu.