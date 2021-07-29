İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 29 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi
29 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.07.2021 09:50
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Çubuklu Mah
Arıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.07.2021 10:55
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Erenköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.07.2021 10:17
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler: Akpınar Mah:
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi: 29.07.2021 09:10
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Silivri
Etkilenen Mahalleler: Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.07.2021 12:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.07.2021 11:37
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 TEMMUZ
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) July 26, 2021
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