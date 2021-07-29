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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz Son Dakika: İSKİ'DEN İstanbul su kesintileri açıklaması

Tüm yurtta ve İstanbul'da su kesintileri yaşanıyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'daki su kesintilerine ilişkin son dakika açıklamalarını bir araya getirdik. İşte 29 Temmuz İSKİ açıklamaları...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz Son Dakika: İSKİ'DEN İstanbul su kesintileri açıklaması

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 29 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

29 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti

İlçe:Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:29.07.2021 09:50

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Çubuklu Mah

Arıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.07.2021 10:55

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Kadıköy

Etkilenen Mahalleler:Erenköy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.07.2021 10:17

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler: Akpınar Mah

:

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi: 29.07.2021 09:10

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Silivri

Etkilenen Mahalleler: Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.07.2021 12:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler:Beştelsiz Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.07.2021 11:37

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 TEMMUZ

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