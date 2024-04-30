İstanbul'da toplu ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Valiliğin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişikliğe gidildi.

Bu çerçevede, metro ve şehir hatlarındaki bazı seferler yapılamayacak, metrobüs hattında bazı duraklar kullanılamayacak, İETT'de aksama yaşanmaması için ek seferler düzenlenecek.

İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

İETT, metrobüs hattında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapmayacak, otobüs hattındaki seferler ise planlandığı şekilde devam edecek.

Kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları önlemek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.