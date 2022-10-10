İstanbul'da trafikte bir kavga daha! Taksi şoförüne kafa attı

DHA'nın haberine göre dün, D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Beylikdüzü'nde trafik kazası yapan taksi şoförü, saldırıya uğradı. Otomobilden inen yolcu, taksi şoförüne kafa atarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bu tartışma sırasında yolcu, taksi şoförüne kafa attı. Sürücü ve taksi şoförü arasında geçen arbede sonrası taraflar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.