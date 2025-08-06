İstanbul'da yağmur etkili oldu!
İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, etkisini gösteren yağmurla birlikte serinliğe kavuştu
Giriş: 06.08.2025 - 09:41 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:49
Silivri’de sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Yağmurun ardından hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.
İHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Silivri'de sabah saatlerinde yağmur başladı.
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, etkisini gösteren yağmurla birlikte serinliğe kavuştu. Yağışın ardından hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.
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