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İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, fırtına var mı? Meteoroloji açıkladı: 30 Kasım İstanbul hava durumu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul fırtınaya teslim oldu. 17 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da fırtınalı hafta sonu sonrası yarın havanın nasıl olacağı belli oldu. İşte 30 Kasım İstanbul hava durumu...

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, fırtına var mı? Meteoroloji açıkladı: 30 Kasım İstanbul hava durumu

Son günlerde oldukça değişken hava durumları yaşanan İstanbul'da, 30 Kasım Salı hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını derledik...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı. İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

MGM'den Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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