Son günlerde oldukça değişken hava durumları yaşanan İstanbul'da, 30 Kasım Salı hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını derledik...
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı. İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
MGM'den Turuncu uyarı yapılan iller:
İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
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