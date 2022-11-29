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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'daki 3'lü infazın zanlısı yakalandı
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İstanbul'daki 3'lü infazın zanlısı 4 gün sonra yakalandı

İstanbul Şişli'de bir gecekonduda av tüfeği ile vurulmuş 2'si kadın 3 kişinin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 4 gün önce meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri katıl zanlısını yakaladı

İstanbul'daki 3'lü infazın zanlısı yakalandı
İstanbul'daki 3'lü infazın zanlısı yakalandı
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İstanbul'da, bir gecekonduda av tüfeği ile vurulmuş 2'si kadın 3 kişinin ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 4 gün önce Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis gecekonduda ev sahibi Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan'ı başlarından av tüfeği ile vurulmuş olarak bulmuştu.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len T&uuml;lay Vural ve Merve &Ouml;zturan ile Vahit Ateş
Öldürülen Tülay Vural ve Merve Özturan ile Vahit Ateş

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini belirledi. 3 kişinin katil zanlısı B.P., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

*Fotoğraflar: DHA

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