İstanbul Şişli'de 13 yıl önce Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Veysel Dereli, Van'da yakalandı.

4.5 YATIP SERBEST KALMIŞTI

İstanbul Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta bulunan Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna 2005 yılında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan Veysel Dereli, yargılandığı davada 4.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlik getirilerek salıverildi. Davada 2012 yılında karar çıktı ve Dereli, 'PKK terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

VAN'DA YAKALANDI

DHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte olduğu bilgisini aldıkları Veysel Dereli'nin yakalanması için çalışma başlattı. Dereli'nin 2 gün önce İpekyolu ilçesindeki bir işyerine girdiği tespit edildi. Ekipler iş yerine düzenledikleri operasyonla Dereli'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dereli, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunup, cezaevine gönderildi.