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        İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı

        Göç idaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Suriye uyruklu yabancılara 24 Eylül'e kadar ikametlerinin bulundukları illere dönmeleri gerektiği hatırlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 09:46
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        İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı
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        İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı. Göç idaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir" denildi.

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı´nca yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

        #Göç İdaresi
        #Suriyeli
        #son dakika
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