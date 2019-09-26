17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4’lük Marmara Depremi’nde 18 bin 373 canı toprağa vermiştik. 12 Kasım 1999’da da bu kez 7.2’lik Düzce Depremi oldu ve 845 kişi can verdi. Kapanan yollar, emniyet şeridini işgal eden araçlar, emniyet şeridine park edilip bırakılan otomobiller yüzünden yardım ulaştırmakta yaşanan zorluklar hafızalarda tazeliğini koruyor.
ACİL KAÇIŞ YOLLARI OTOPARKA DÖNDÜ
1999 depreminin ardından enkaz alanlarına ulaşımın önemi acı bir şekilde görülmüş ve İstanbul’daki 562 cadde ve sokak ‘1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu’ ilan edilmişti. Bu yolların sağ şeritlerine park yasağı getirilmişti. Ne var ki aradan geçen 20 yıl içinde bu acil kaçış yolları otoparka döndü, hatta kimilerine İSPARK bile yerleşti. Yollara dikilen tabelaların bir kısmı otopark tabelalarıyla değişti, bir kısmı ise yok oldu.
DEPREM TRAFİĞİN EN YOĞUN SAATLERİNDE OLURSA?
Bugünkü 5.8’lik depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da bu noktaya dikkat çekti: “2002 yılında İl Afet Koordinasyon Kurulu, İstanbul’da 562 acil kaçış yolu belirlemişti. Bu yollar ana arterlerde bulunuyordu ve sağ şeritleri ayrılmış, tabelalarla buralarda park yasağı olduğu belirtilmişti. Ancak zamanla ‘Acil kaçış yolu’ kavramı ortadan kalktı. Bugün bu yolların bir kısmında İSPARK var. Büyük çoğunluğu da İSPARK olmasa da zaten otopark olarak kullanılıyor. Bu acil kaçış yolları İstanbul trafiğinin en yoğun, en kilit noktaları. Çoğu da büyük hastanelerin bulunduğu yollar. Acil kaçış yollarının düzenlenmesi, bu noktaların otoparka çevrilmesi önlenmeli. Deprem ya trafiğin en yoğun saatlerinde olursa? Yardım ekipleri hiçbir yere ulaşamaz.”
İşte 2014 yılında İstanbul'da parklanma yasağı getirilen 1. Derece Yol Listesi...
PARKLANMA YASAĞI GETİRİLEN 1. DERECE YOL LİSTESİ
İLÇE ADI
YOL ADEDİ
AVCILAR
9
BAĞCILAR
23
BAHÇELİEVLER
15
BAKIRKÖY
23
BAYRAMPAŞA
14
BEŞİKTAŞ
25
BEYKOZ
24
BEYOĞLU
42
FATİH+EMİNÖNÜ
30
ESENLER
13
EYÜP
26
G.OSMANPAŞA
24
GÜNGÖREN
21
KADIKÖY
27
KAĞITHANE
19
KARTAL
32
KÇEKMECE
11
MALTEPE
19
PENDİK
52
SARIYER
20
ŞİŞLİ
29
TUZLA
9
ÜMRANİYE
8
ÜSKÜDAR
28
ZBURNU
19
TOPLAM
562
NO
İLÇE ADI
YOL ADI
1.
AVCILAR
CUMHURİYET CADDESİ
2.
AVCILAR
FİRUZKÖY YOLU CADDESİ
3.
AVCILAR
İSTİKLAL CADDESİ
4.
AVCILAR
KURUÇEŞME CADDESİ
5.
AVCILAR
PETROL OFİSİ YOLU
6.
AVCILAR
REŞİTPAŞA CADDESİ
7.
AVCILAR
TEM BAĞLANTI YOLU
8.
AVCILAR
URAN CADDESİ
9.
AVCILAR
YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ
10.
BAĞCILAR
BAĞCILAR ASFALTI
11.
BAĞCILAR
BAĞCILAR CADDESİ
12.
BAĞCILAR
BARBAROS CADDESİ
13.
BAĞCILAR
BOSNA CADDESİ
14.
BAĞCILAR
CUMHURİYET CADDESİ
15.
BAĞCILAR
DAĞ YOLU CADDESİ
16.
BAĞCILAR
ESENLER CADDESİ
17.
BAĞCILAR
FATİH CADDESİ
18.
BAĞCILAR
GÜNGÖREN CADDESİ
19.
BAĞCILAR
HALKALI CADDESİ
20.
BAĞCILAR
HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ
21.
BAĞCILAR
İNÖNÜ CADDESİ
22.
BAĞCILAR
İSTANBUL CADDESİ
23.
BAĞCILAR
KOÇMAN CADDESİ
24.
BAĞCILAR
MAHMUTBEY ASFALTI
25.
BAĞCILAR
MAHMURBEY CADDESİ
26.
BAĞCILAR
MAHMUTBEY – YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLU
27.
BAĞCILAR
MALAZGİRT CADDESİ
28.
BAĞCILAR
MİMAR SİNAN CADDESİ
29.
BAĞCILAR
NAMIK KEMAL CADDESİ
30.
BAĞCILAR
TEM- E6 BAĞLANTI YOLU
31.
BAĞCILAR
TEM BAĞLANTI YOLU
32.
BAĞCILAR
TRAKYA OTOYOLU BAĞLANTISI
33.
BAHÇELİEVLER
AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ
34.
BAHÇELİEVLER
ATATÜRK CADDESİ (MEZBAHA)
35.
BAHÇELİEVLER
BAĞCILAR CADDESİ
36.
BAHÇELİEVLER
DEĞİRMEN BAHÇE CADDESİ
37.
BAHÇELİEVLER
ESKİ LONDRA ASFALTI
38.
BAHÇELİEVLER
FATİH CADDESİ
39.
BAHÇELİEVLER
FERİT SELİMPAŞA CADDESİ
40.
BAHÇELİEVLER
İZZETTİN ÇALIŞLAR CADDESİ
41.
BAHÇELİEVLER
MAHMUTBEY CADDESİ
42.
BAHÇELİEVLER
MALAZGİRT CADDESİ
43.
BAHÇELİEVLER
REHBER CADDESİ
44.
BAHÇELİEVLER
SOĞANLI CADDESİ
45.
BAHÇELİEVLER
YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ
46.
BAHÇELİEVLER
MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ
47.
BAHÇELİEVLER
MİMAR SİNAN CADDESİ
1.
BAKIRKÖY
ADNAN KAHVECİ CADDESİ
2.
BAKIRKÖY
AKSU- KOŞUYOLU CADDESİ
3.
BAKIRKÖY
ATAKÖY BULVARI (ATAKÖY 5.KISIM)
4.
BAKIRKÖY
BAĞLARBAŞI-İNCİRLİ CADDESİ
5.
BAKIRKÖY
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR CADDESİ
6.
BAKIRKÖY
ÇIRPICI CADDESİ
7.
BAKIRKÖY
ÇOBANÇEŞME VELİ EFENDİ YOLU
8.
BAKIRKÖY
DR. REMZİ KAZANCIGİL CADDESİ
9.
BAKIRKÖY
EBUZZİYA CADDESİ
10.
BAKIRKÖY
FİKRET YÜZALTI CADDESİ
11.
BAKIRKÖY
FLORYA CADDESİ
12.
BAKIRKÖY
İSTANBUL CADDESİ (SAHİL)
13.
BAKIRKÖY
KENNEDY CADDESİ
14.
BAKIRKÖY
KIRSERDARI CADDESİ
15.
BAKIRKÖY
KORUTÜRK CADDESİ
16.
BAKIRKÖY
RAUF ORBAY CADDESİ
17.
BAKIRKÖY
SIĞIRTMAZ CADDESİ
18.
BAKIRKÖY
STRAZBURG CADDESİ
19.
BAKIRKÖY
UĞUR MUMCU CADDESİ
20.
BAKIRKÖY
YEŞİLKÖY DEMİRYOLU CADDESİ
21.
BAKIRKÖY
YEŞİLKÖY HALKALI CADDESİ
22.
BAKIRKÖY
YEŞİLYURT İSTASYON CADDESİ
23.
BAKIRKÖY
ZUHURAT BABA CADDESİ
24.
BAYRAMPAŞA
100. YIL CADDESİ
25.
BAYRAMPAŞA
24’LÜK YOL
26.
BAYRAMPAŞA
50. YIL CADDESİ
27.
BAYRAMPAŞA
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
28.
BAYRAMPAŞA
AKPINAR CADDESİ
29.
BAYRAMPAŞA
ALİ FUAT BAŞGİL CADDESİ
30.
BAYRAMPAŞA
ATIŞALAN CADDESİ
31.
BAYRAMPAŞA
ESENLER CADDESİ
32.
BAYRAMPAŞA
ORDU CADDESİ
33.
BAYRAMPAŞA
RAMİ KIŞLA CADDESİ
34.
BAYRAMPAŞA
ŞEHİT KAMİL BALKAN CADDESİ
35.
BAYRAMPAŞA
ULUYOL CADDESİ
36.
BAYRAMPAŞA
UYGUR CADDESİ
37.
BAYRAMPAŞA
YAHYA KEMAL CADDESİ
38.
BEŞİKTAŞ
ARNAVUTKÖY-BEBEK CADDESİ
39.
BEŞİKTAŞ
ARNAVUTKÖY-KURUÇEŞME CADDESİ
40.
BEŞİKTAŞ
BARBAROS BULVARI
41.
BEŞİKTAŞ
BARBAROS BULVARI BÜYÜKDERE CADDESİ
42.
BEŞİKTAŞ
BAYILDIM CADDESİ
43.
BEŞİKTAŞ
BEBEK CADDESİ
44.
BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ CADDESİ
45.
BEŞİKTAŞ
BÜYÜKDERE CADDESİ
46.
BEŞİKTAŞ
ÇIRAĞAN CADDESİ
47.
BEŞİKTAŞ
DOLMABAHÇE CADDESİ
48.
BEŞİKTAŞ
E5-BARBAROS BAĞLANTI YOLU
1.
BEŞİKTAŞ
HÜSREV GEREDE CADDESİ
2.
BEŞİKTAŞ
IHLAMUR DERE CADDESİ
3.
BEŞİKTAŞ
K. KADIRGALAR CADDESİ
4.
BEŞİKTAŞ
KADIRGALAR CADDESİ
5.
BEŞİKTAŞ
KURU SOKAK
6.
BEŞİKTAŞ
MAÇKA CADDESİ
7.
BEŞİKTAŞ
MUALLİM NACİ CADDESİ
8.
BEŞİKTAŞ
NİSPETİYE CADDESİ
9.
BEŞİKTAŞ
ORTAKÖY DEREBOYU CADDESİ
10.
BEŞİKTAŞ
RUMELİ HİSARI CADDESİ
11.
BEŞİKTAŞ
SPOR CADDESİ
12.
BEŞİKTAŞ
ŞAİR NEDİM CADDESİ
13.
BEŞİKTAŞ
TEM BÜYÜKDERE BAĞLANTISI
14.
BEŞİKTAŞ
TEM KÖPRÜ YOLU
15.
BEYKOZ
AHMET MİTHAT CADDESİ
16.
BEYKOZ
AKBABA CADDESİ
17.
BEYKOZ
ANADOLU HİSARI-KANLICA CADDESİ
18.
BEYKOZ
BEYKOZ-İNCİRLİKÖY CADDESİ
19.
BEYKOZ
ÇUBUKLU CADDESİ
20.
BEYKOZ
FEVZİ PAŞA CADDESİ
21.
BEYKOZ
FIRIN SOKAK
22.
BEYKOZ
HEKİMBAŞI ÇİFTLİK YOLU
23.
BEYKOZ
HİSAR KALESİ SOKAK
24.
BEYKOZ
İBRAHİM KELLE CADDESİ
25.
BEYKOZ
KARAGÖZ SIRTI YOLU
26.
BEYKOZ
KÖRFEZ CADDESİ
27.
BEYKOZ
KÜÇÜKSU CADDESİ
28.
BEYKOZ
MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CADDESİ
29.
BEYKOZ
OKUL CADDESİ
30.
BEYKOZ
OTAĞITEPE CADDESİ
31.
BEYKOZ
PAŞABAHÇE-ÇUBUKLU CADDESİ
32.
BEYKOZ
REŞADİYE BAĞLAR YOLU
33.
BEYKOZ
SAHİP MOLLA CADDESİ
34.
BEYKOZ
SULTAN AZİZ CADDESİ
35.
BEYKOZ
ŞAHİN KAYA CADDESİ
36.
BEYKOZ
TAŞOCAĞI YOLU
37.
BEYKOZ
UMUR YERİ CADDESİ
38.
BEYKOZ
YALIKÖY CADDESİ
39.
BEYOĞLU
ASKER OCAĞI CADDESİ
40.
BEYOĞLU
AYNALI KAVAK CADDESİ
41.
BEYOĞLU
BAHRİYE CADDESİ
42.
BEYOĞLU
BOĞAZKESEN CADDESİ
43.
BEYOĞLU
CUMHURİYET CADDESİ
44.
BEYOĞLU
DEFTERDAR YOKUŞU
45.
BEYOĞLU
DOLAPDERE CADDESİ
46.
BEYOĞLU
DOLMABAHÇE GAZHANE CADDESİ
47.
BEYOĞLU
EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ
48.
BEYOĞLU
FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ
1.
BEYOĞLU
FİŞEKHANE DERESİ CADDESİ
2.
BEYOĞLU
GALATA KÖPRÜSÜ
3.
BEYOĞLU
GAZHANE BOSTAN CADDESİ
4.
BEYOĞLU
HALICIOĞLU-ŞİŞLİ YOLU
5.
BEYOĞLU
HASKÖY CADDESİ
6.
BEYOĞLU
HAVUZ KAPISI CADDESİ
7.
BEYOĞLU
İMRAHOR CADDESİ
8.
BEYOĞLU
İNÖNÜ CADDESİ
9.
BEYOĞLU
İSTİKLAL CADDESİ
10.
BEYOĞLU
KARAAĞAÇ CADDESİ
11.
BEYOĞLU
KARAKÖY CADDESİ
12.
BEYOĞLU
KASIMPAŞA HASKÖY CADDESİ
13.
BEYOĞLU
KASIMPAŞAKABRİSTANI SOKAK
14.
BEYOĞLU
KEMERALTI CADDESİ
15.
BEYOĞLU
KULAKSIZ CADDESİ
16.
BEYOĞLU
KUMBARAHANE CADDESİ
17.
BEYOĞLU
MECLİS-İ MEBUSAN CADDESİ
18.
BEYOĞLU
MEŞRUTİYET CADDESİ
19.
BEYOĞLU
METE CADDESİ
20.
BEYOĞLU
MUVAKKİTHANE CADDESİ
21.
BEYOĞLU
NALINCI BAYIRI CADDESİ
22.
BEYOĞLU
PİYALE BARUTHANE CADDESİ
23.
BEYOĞLU
PİYALE PAŞA CADDESİ
24.
BEYOĞLU
REFİK SAYDAM CADDESİ
25.
BEYOĞLU
SIRASELVİLER CADDESİ
26.
BEYOĞLU
TAK-I ZAFER CADDESİ
27.
BEYOĞLU
TARLABAŞI BULVARI
28.
BEYOĞLU
TERSANE CADDESİ
29.
BEYOĞLU
TÜNEL CADDESİ
30.
BEYOĞLU
UNKAPANI KÖPRÜSÜ
31.
BEYOĞLU
YENİ YOL SOKAK
32.
BEYOĞLU
YOLCUZADE İSKENDER CADDESİ
33.
EMİNÖNÜ
ALEMDAR CADDESİ
34.
EMİNÖNÜ
ANKARA CADDESİ
35.
EMİNÖNÜ
ATATÜRK BULVARI
36.
EMİNÖNÜ
BAB-I ALİ CADDESİ
37.
EMİNÖNÜ
BÜYÜK REŞİTPAŞA CADDESİ
38.
EMİNÖNÜ
DİVANYOLU CADDESİ
39.
EMİNÖNÜ
HÜDAVENDİGAR CADDESİ
40.
EMİNÖNÜ
KENNEDY CADDESİ
41.
EMİNÖNÜ
MURADİYE CADDESİ
42.
EMİNÖNÜ
MUSTAFA KEMAL CADDESİ
43.
EMİNÖNÜ
ORDU CADDESİ
44.
EMİNÖNÜ
RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ
45.
EMİNÖNÜ
REŞADİYE CADDESİ
46.
EMİNÖNÜ
ŞEHZADEBAŞI CADDESİ
47.
EMİNÖNÜ
YENİÇERİLER CADDESİ
48.
ESENLER
ATATÜRK CADDESİ
1.
ESENLER
ATIŞALANI CADDESİ
2.
ESENLER
AYAZMA CADDESİ
3.
ESENLER
BARBAROS CADDESİ
4.
ESENLER
ÇİNÇİN DERESİ
5.
ESENLER
DAĞ YOLU CADDESİ
6.
ESENLER
FATİH CADDESİ
7.
ESENLER
GAZİ CADDESİ
8.
ESENLER
İNÖNÜ CADDESİ
9.
ESENLER
İSTANBUL CADDESİ
10.
ESENLER
KIŞLA CADDESİ
11.
ESENLER
MAHMUTBEY CADDESİ
12.
ESENLER
TEM BAĞLANTI YOLU
13.
EYÜP
2. ÇEVRE YOLU (TEM)
14.
EYÜP
AKŞEMSETTİN BULVARI
15.
EYÜP
ATATÜRK CADDESİ
16.
EYÜP
ATATÜRK BULVARI
17.
EYÜP
BEYLERBEYİ CADDESİ
18.
EYÜP
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ ÇEVRE YOLU
19.
EYÜP
CAMİ-İ KEBİR CADDESİ
20.
EYÜP
ÇEVRE YOLU
21.
EYÜP
EDİRNEKAPI RAMİ CADDESİ
22.
EYÜP
EYÜP SULTAN CADDESİ
23.
EYÜP
FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ
24.
EYÜP
FATİH KÖPRÜSÜ ÇEVRE YOLU
25.
EYÜP
FEVZİ PAŞA CADDESİ
26.
EYÜP
HALİT BİN ZEYD CADDESİ
27.
EYÜP
İMAM HATİP LİSESİ CADDESİ
28.
EYÜP
İSLAMBEY CADDESİ
29.
EYÜP
KAZIM KARABEKİR CADDESİ
30.
EYÜP
MALTEPE CADDESİ
31.
EYÜP
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
32.
EYÜP
NAMIK KEMAL CADDESİ
33.
EYÜP
RAMİ KIŞLA CADDESİ
34.
EYÜP
SAVAKLAR CADDESİ
35.
EYÜP
SAYA YOLU CADDESİ
36.
EYÜP
SİLAHTARAĞA CADDESİ
37.
EYÜP
YAVEDUT CADDESİ
38.
EYÜP
YENİ SAHİL YOLU
39.
FATİH
ABDÜLEZELPAŞA CADDESİ
40.
FATİH
AKDENİZ CADDESİ
41.
FATİH
ATATÜRK BULVARI
42.
FATİH
AYVANSARAY CADDESİ
43.
FATİH
CERRAHPAŞA CADDESİ
44.
FATİH
DEMİRHİSAR CADDESİ
45.
FATİH
FEVZİ PAŞA CADDESİ
46.
FATİH
KENNEDY CADDESİ
47.
FATİH
KIZILELMA CADDESİ
48.
FATİH
KOCAMUSTAFAPAŞA CADDESİ
1.
FATİH
MACAR KARDEŞLER CADDESİ
2.
FATİH
MİLLET CADDESİ
3.
FATİH
MÜRSELPAŞA CADDESİ
4.
FATİH
OĞUZHAN CADDESİ
5.
FATİH
VATAN CADDESİ
6.
GAZİOSMANPAŞA
2942 SOKAK
7.
GAZİOSMANPAŞA
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
8.
GAZİOSMANPAŞA
ADEM YAVUZ CADDESİ
9.
GAZİOSMANPAŞA
ATATÜRK BULVARI
10.
GAZİOSMANPAŞA
CEBECİ CADDESİ
11.
GAZİOSMANPAŞA
CEBECİ YOLU
12.
GAZİOSMANPAŞA
CENGİZ TOPEL CADDESİ
13.
GAZİOSMANPAŞA
CUMHURİYET CADDESİ
14.
GAZİOSMANPAŞA
ÇUKUR ÇEŞME CADDESİ
15.
GAZİOSMANPAŞA
ESKİ EDİRNE ASFALTI
16.
GAZİOSMANPAŞA
HALİTPAŞA CADDESİ
17.
GAZİOSMANPAŞA
HEKİMSUYU CADDESİ
18.
GAZİOSMANPAŞA
HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ
19.
GAZİOSMANPAŞA
İMAM HATİP LİSESİ CADDESİ
20.
GAZİOSMANPAŞA
İSLAMBEY CADDESİ
21.
GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL CADDESİ
22.
GAZİOSMANPAŞA
KÜÇÜKKÖY YOLU CADDESİ
23.
GAZİOSMANPAŞA
MEHMET AKİF CADDESİ
24.
GAZİOSMANPAŞA
ORDU CADDESİ
25.
GAZİOSMANPAŞA
POLİGON CADDESİ
26.
GAZİOSMANPAŞA
SALİH PAŞA CADDESİ
27.
GAZİOSMANPAŞA
UĞUR MUMCU BULVARI
28.
GAZİOSMANPAŞA
YILDIZ TABYA CADDESİ
29.
GAZİOSMANPAŞA
YUNUS EMRE BULVARI
30.
GÜNGÖREN
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
31.
GÜNGÖREN
AHMET KUTSİ TECER CADDESİ
32.
GÜNGÖREN
ATATÜRK CADDESİ
33.
GÜNGÖREN
AVCILAR CADDESİ
34.
GÜNGÖREN
AYAZMA CADDESİ
35.
GÜNGÖREN
BAĞCILAR CADDESİ
36.
GÜNGÖREN
BAĞLAR CADDESİ
37.
GÜNGÖREN
ÇİNÇİN CADDESİ
38.
GÜNGÖREN
ÇİNÇİN DERE CADDESİ
39.
GÜNGÖREN
DAVUTPAŞA CADDESİ
40.
GÜNGÖREN
DOĞANBEY CADDESİ
41.
GÜNGÖREN
ESKİ LONDRA ASFALTI
42.
GÜNGÖREN
FATİH CADDESİ
43.G
GÜNGÖREN
G. ALİRIZA GÜRCAN CADDESİ
44.
GÜNGÖREN
GEN. ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ
45.
GÜNGÖREN
GENÇ OSMAN CADDESİ
46.
GÜNGÖREN
M. SİNAN CADDESİ
47.
GÜNGÖREN
MEHMET AKİFG ERSOY CADDESİ
48.
GÜNGÖREN
POSTA CADDESİ
1.
GÜNGÖREN
SOĞANLI CADDESİ
2.
GÜNGÖREN
ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS CADDESİ
3.
KADIKÖY
ATATÜRK CADDESİ
4.
KADIKÖY
BAĞDAT CADDESİ
5.
KADIKÖY
E5 BAĞLANTI YOLU
6.
KADIKÖY
BAŞIBÜYÜK CADDESİ
7.
KADIKÖY
DİNLENÇ SOKAK
8.
KADIKÖY
DUDULLU YOLU
9.
KADIKÖY
ETHEM EFENDİ CADDESİ
10.
KADIKÖY
FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ
11.
KADIKÖY
HALK CADDESİ
12.
KADIKÖY
İNÖNÜ CADDESİ
13.
KADIKÖY
KALAMIŞ FENER CADDESİ
14.
KADIKÖY
KALAMIŞ İSKELESİ SOKAK
15.
KADIKÖY
KAYIŞDAĞI CADDESİ
16.
KADIKÖY
KAYIŞDAĞI YOLU
17.
KADIKÖY
KOŞUYOLU CADDESİ
18.
KADIKÖY
KURBAĞALI DERE CADDESİ
19.
KADIKÖY
KUŞ DİLİ CADDESİ
20.
KADIKÖY
MİNÜR NURETTİN CADDESİ
21.
KADIKÖY
OPT. CEMİL TOPUZLU CADDESİ
22.
KADIKÖY
PROF. DR. A. NİHAT TARLAN CADDESİ
23.
KADIKÖY
RECEP PEKER CADDESİ
24.
KADIKÖY
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CADDESİ
25.
KADIKÖY
ŞAHAP GÜRLER CADDESİ
26.
KADIKÖY
ŞEMSETTİN GÜNALATAY CADDESİ
27.
KADIKÖY
TAŞKÖPRÜ CADDESİ
28.
KADIKÖY
TIBBİYE (DUVAR DİBİ CADDESİ)
29.
KADIKÖY
UZUNÇAYIRCADDESİ
30.
KAĞITHANE
28 NİSAN CADDESİ
31.
KAĞITHANE
ALİBEY CADDESİ
32.
KAĞITHANE
ALTINAĞA CADDESİ
33.
KAĞITHANE
CENDERE CADDESİ
34.
KAĞITHANE
ESKİ BEŞİKTAŞ CADDESİ
35.
KAĞITHANE
GAZHANE CADDESİ
36.
KAĞITHANE
HÜRRİYET CADDESİ
37.
KAĞITHANE
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CADDESİ
38.
KAĞITHANE
KAĞITHANE CADDESİ
39.
KAĞITHANE
KAĞITHANE ŞOSESİ
40.
KAĞITHANE
KEMERBURGAZ CADDESİ
41.
KAĞITHANE
NATO CADDESİ
42.
KAĞITHANE
NURTAÇ CADDESİ
43.
KAĞITHANE
OKMEYDANI KAVŞAĞI E5
44.
KAĞITHANE
S. A KAĞITHANE YOLU
45.
KAĞITHANE
SADABAT CADDESİ
46.
KAĞITHANE
SOKULLU CADDESİ
47.
KAĞITHANE
ŞİŞLİ KAĞITHANE YOLU
48.
KAĞITHANE
TALATPAŞA CADDESİ
1.
KARTAL
İKİNCİ GÜRSEL CADDESİ
2.
KARTAL
30 AĞUSTOS CADDESİ
3.
KARTAL
ANKARA CADDESİ
4.
KARTAL
ATATÜRK CADDESİ
5.
KARTAL
CUMHURİYET CADDESİ
6.
KARTAL
DENİZER CADDESİ
7.
KARTAL
E5 YANYOL (GÜNEY)
8.
KARTAL
E5 YANYOL (KUZEY)
9.
KARTAL
FATİH CADDESİ
10.
KARTAL
HATBOYU CADDESİ
11.
KARTAL
HUDUT CADDESİ
12.
KARTAL
İNÖNÜ CADDESİ
13.
KARTAL
İSTASYON CADDESİ
14.
KARTAL
KAMP YOLU CADDESİ
15.
KARTAL
KARTAL CADDESİ
16.
KARTAL
KÖROĞLU CADDESİ
17.
KARTAL
MİLANGAZ CADDESİ
18.
KARTAL
NAMIL KEMAL CADDESİ
19.
KARTAL
NEYZEN TEVFİK CADDESİ
20.
KARTAL
ORHAN GAZİ CADDESİ
21.
KARTAL
PENDİK CADDESİ
22.
KARTAL
SAMANDIRA CADDESİ
23.
KARTAL
SANAYİ CADDESİ
24.
KARTAL
SARAYLAR CADDESİ
25.
KARTAL
SOĞANLIK
26.
KARTAL
TEKEL CADDESİ
27.
KARTAL
TOPSELVİ CADDESİ
28.
KARTAL
TURGUT ÖZAL BULVARI
29.
KARTAL
ÜSKÜDAR CADDESİ
30.
KARTAL
YAKACIK CADDESİ
31.
KARTAL
YALIBOYU CADDESİ
32.
KARTAL
ZEYTİNLİK CADDESİ
33.
KÜÇÜKÇEKMECE
ALTINŞEHİR YOLU İSTASYON CADDESİ
34.
KÜÇÜKÇEKMECE
FATİH CADDESİ
35.
KÜÇÜKÇEKMECE
HALKALI CADDESİ
36.
KÜÇÜKÇEKMECE
HALKALI İKİTELLİ CADDESİ
37.
KÜÇÜKÇEKMECE
İKİTELLİ CADDESİ
38.
KÜÇÜKÇEKMECE
İKİTELLİ DOĞU CADDESİ
39.
KÜÇÜKÇEKMECE
İNÖNÜ CADDESİ
40.
KÜÇÜKÇEKMECE
İSTASYON CADDESİ-İSTANBUL CADDESİ
41.
KÜÇÜKÇEKMECE
MAHMUTBEY YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLU
42.
KÜÇÜKÇEKMECE
SULTAN MURAT CADDESİ
43.
KÜÇÜKÇEKMECE
ÜST HATBOYU CADDESİ
44.
MALTEPE
30 AĞUSTOS CADDESİ
45.
MALTEPE
ADATEPE CADDESİ
46.
MALTEPE
ATATÜRK CADDESİ
47.
MALTEPE
BAĞDAT CADDESİ
48.
MALTEPE
BOSTAN SOKAK
1.
MALTEPE
DENİZER CADDESİ
2.
MALTEPE
EMİNALİ PAŞA CADDESİ
3.
MALTEPE
FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
4.
MALTEPE
FEYZULLAH CADDESİ
5.
MALTEPE
GALİP BEY CADDESİ
6.
MALTEPE
İDEAL TEPE YOLU
7.
MALTEPE
KÜÇÜK YALI CADDESİ
8.
MALTEPE
MALAZGİRT CADDESİ
9.
MALTEPE
MİMAR SİNANCADDESİ
10.
MALTEPE
SAHİL YOLU
11.
MALTEPE
SAKARYA SOKAK
12.
MALTEPE
TUGAY YOLU ACDDESİ
13.
MALTEPE
ÜMİT KAFTANCIOĞLU CADDESİ
14.
MALTEPE
YAVUZ SOKAK
15.
PENDİK
23 NİSAN CADDESİ
16.
PENDİK
27 MAYIS CADDESİ
17.
PENDİK
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
18.
PENDİK
AHMET YESEVİ CADDESİ
19.
PENDİK
AKŞEMSETTİN CADDESİ
20.
PENDİK
ANKARA CADDESİ
21.
PENDİK
ATATÜRK CADDESİ
22.
PENDİK
AYDINLI CADDESİ
23.
PENDİK
AYDINLI YOLU
24.
PENDİK
AYDINLI YOLU CADDESİ
25.
PENDİK
AYDOĞAN CADDESİ
26.
PENDİK
AYDOST CADDESİ
27.
PENDİK
AZİZOĞLU CADDESİ
28.
PENDİK
BAĞDAT CADDESİ
29.
PENDİK
BAŞKENT CADDESİ
30.
PENDİK
BATI SAHİL YOLU
31.
PENDİK
CEMAL GÜRSEL CADDESİ
32.
PENDİK
CUMHURİYET CADDESİ
33.
PENDİK
DOĞU SAHİL YOLU
34.
PENDİK
DOLAYOBA CADDESİ
35.
PENDİK
ESKİ ANKARA ASFALTI
36.
PENDİK
FABRİKA YOLU
37.
PENDİK
GENÇLİK CADDESİ
38.
PENDİK
HATBOYU CADDESİ
39.
PENDİK
İSTİKLAL CADDESİ
40.
PENDİK
KAYNARCA CADDESİ
41.
PENDİK
KAYNARCA YOLU
42.
PENDİK
KURTKÖY HARMANDERE YOLU
43.
PENDİK
KURTKÖY YOLU
44.
PENDİK
MİTHATPAŞA CADDESİ
45.
PENDİK
NAMIK KEMAL CADDESİ
46.
PENDİK
OKUL CADDESİ
47.
PENDİK
ORMANLI KÖY YOLU
48.
PENDİK
ÖZTÜRK CADDESİ
1.
PENDİK
PAŞA CADDESİ
2.
PENDİK
PENDİK KURTKÖY ÖMERLİ YOLU
3.
PENDİK
PENDİK KURTKÖY YOLU
4.
PENDİK
PENDİK ÖMERLİ YOLU
5.
PENDİK
PENDİK TERSANE YOLU
6.
PENDİK
PİLEVNE CADDESİ
7.
PENDİK
SANAYİ CADDESİ
8.
PENDİK
SARAYKÖY-KURTKÖY YOLU
9.
PENDİK
SELANİK CADDESİ
10.
PENDİK
SULTANBEYLİ KURTKÖY YOLU
11.
PENDİK
SÜREYYA PAŞA CADDESİ
12.
PENDİK
SÜREYYA PAŞA CADDESİ
13.
PENDİK
TANDOĞAN CADDESİ
14.
PENDİK
TRANSTEK CADDESİ
15.
PENDİK
YAKACIK CADDESİ
16.
PENDİK
YANYOL
17.
PENDİK
YANYOL CADDESİ
18.
PENDİK
Y.ÜSTÜ SERPME EVLERİ YOLU
19.
SARIYER
BALTALİMANI HİSAR CADDESİ
20.
SARIYER
BEBEK RUMELİ HİSAR CADDESİ
21.
SARIYER
BOYACIKÖY EMİRGAN CADDESİ
22.
SARIYER
BÜYÜKDERE CADDESİ
23.
SARIYER
BÜYÜKDERE KAZIKLI YOL
24.
SARIYER
ÇAYIRBAŞI CADDESİ
25.
SARIYER
HACIOSMAN BAYIRI CADDESİ
26.
SARIYER
İSTİNYE-EMİRGAN CADDESİ
27.
SARIYER
İSTİNYE BAYIRI CADDESİ
28.
SARIYER
İSTİNYE CADDESİ
29.
SARIYER
KARAKUTUK CADDESİ
30.
SARIYER
KİREÇBURNU KEFELİKÖY CADDESİ
31.
SARIYER
KİREÇBURNU- TARABYA CADDESİ
32.
SARIYER
KÖYBAŞI CADDESİ
33.
SARIYER
MESERBURNU CADDESİ
34.
SARIYER
PİYASA CADDESİ
35.
SARIYER
RUMELİ HİSARI CADDESİ
36.
SARIYER
TARABYA BAYIRI CADDESİ
37.
SARIYER
TARABYA CADDESİ
38.
SARIYER
YENİ MAHALLE RUMELİ KAVAĞI CADDESİ
39.
ŞİŞLİ
ABİDEİ HÜRRİYET CADDESİ
40.
ŞİŞLİ
ASKER OCAĞI CADDESİ
41.
ŞİŞLİ
AYAZMA DERESİ CADDESİ
42.
ŞİŞLİ
BÜYÜKDERE CADDESİ
43.
ŞİŞLİ
CUMHURİYET CADDESİ
44.
ŞİŞLİ
DOLAPDERE CADDESİ
45.
ŞİŞLİ
ERGENEKON CADDESİ
46.
ŞİŞLİ
ESENTEPE CADDESİ
47.
ŞİŞLİ
GALATA DERE CADDESİ
48.
ŞİŞLİ
GÜLBAHAR CADDESİ
1.
ŞİŞLİ
HAKKI YETEN CADDESİ
2.
ŞİŞLİ
HALASKARGAZİ CADDESİ
3.
ŞİŞLİ
HUDUT SOKAK
4.
ŞİŞLİ
KADIRGALAR CADDESİ
5.
ŞİŞLİ
KAĞITHANE CADDESİ
6.
ŞİŞLİ
MİM KEMAL ÖKE CADDESİ
7.
ŞİŞLİ
MİTHAT PAŞA CADDESİ
8.
ŞİŞLİ
19 MAYIS CADDESİ
9.
ŞİŞLİ
ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN CADDESİ
10.
ŞİŞLİ
PİYALE PAŞA BULVARI
11.
ŞİŞLİ
SAZLI DERE CADDESİ
12.
ŞİŞLİ
SELAHATTİN PINAR CADDESİ
13.
ŞİŞLİ
ŞİŞLİ DARULACEZE CADDESİ
14.
ŞİŞLİ
TEŞFİKİYE CADDESİ
15.
ŞİŞLİ
VALİKONAĞI CADDESİ
16.
ŞİŞLİ
YEDİ KUYULAR CADDESİ
17.
ŞİŞLİ
YENİ YOL
18.
ŞİŞLİ
YILDIZ POSTA CADDESİ
19.
ŞİŞLİ
ZİNCİRLİ DERE CADDESİ
20.
TUZLA
23 NİSAN CADDESİ
21.
TUZLA
ANKARA CADDESİ
22.
TUZLA
ATATÜRK CADDESİ
23.
TUZLA
AYDINLI YOLU CADDESİ
24.
TUZLA
CUMHURİYET CADDESİ
25.
TUZLA
MANASTIR CADDESİ
26.
TUZLA
RAUF ORBAY CADDESİ
27.
TUZLA
ŞEHİTLER CADDESİ
28.
TUZLA
ŞEKERPINAR CADDESİ
29.
ÜMRANİYE
ALEMDAĞ CADDESİ
30.
ÜMRANİYE
İŞLE CADDESİ
31.
ÜMRANİYE
KINALI SAKARYA OTOYOLU
32.
ÜMRANİYE
MİTHATPAŞA CADDESİ
33.
ÜMRANİYE
MOLLA GÜRANİ CADDESİ
34.
ÜMRANİYE
NATO YOLU CADDESİ
35.
ÜMRANİYE
SÜTÇÜ CADDESİ
36.
ÜMRANİYE
TEM ÜMRANİYE BAĞLANTI YOLU
37.
ÜSKÜDAR
ABDULLAHAĞA CADDESİ
38.
ÜSKÜDAR
ALEMDAĞ CADDESİ
39.
ÜSKÜDAR
POSTA BULVARI
40.
ÜSKÜDAR
BÜLBÜLDERE BAĞLARBAŞI CADDESİ
41.
ÜSKÜDAR
ÇENGELKÖY CADDESİ
42.
ÜSKÜDAR
DOKTOR EYÜP AKSOY CADDESİ
43.
ÜSKÜDAR
HAKİMİYETİ MİLLİYE CADDESİ
44.
ÜSKÜDAR
HEKİMBAŞI ÇİFTLİĞİ YOLU
45.
ÜSKÜDAR
KALDIRIM CADDESİ
46.
ÜSKÜDAR
KANDİLLİ GÖKSU CADDESİ
47.
ÜSKÜDAR
KANDİLLİ CADDESİ
48.
ÜSKÜDAR
KISIKLI CADDESİ
1.
ÜSKÜDAR
KOŞUYOLU-TOPHANELİOĞLU CADDESİ
2.
ÜSKÜDAR
KULELİ CADDESİ
3.
ÜSKÜDAR
KUZGUNCUK ÇARŞI CADDESİ
4.
ÜSKÜDAR
LİBADİYE CADDESİ
5.
ÜSKÜDAR
NUHKUYUSU CADDESİ
6.
ÜSKÜDAR
PAŞA LİMANI CADDESİ
7.
ÜSKÜDAR
SAHİL YOLU
8.
ÜSKÜDAR
SELAMSIZ CADDESİ (SELAMİALİ CADDESİ)
9.
ÜSKÜDAR
SELMANIPAK CADDESİ
10.
ÜSKÜDAR
TIBBİYE CADDESİ
11.
ÜSKÜDAR
TOPHANELİOĞLU CADDESİ
12.
ÜSKÜDAR
TOPTAŞI CADDESİ
13.
ÜSKÜDAR
ÜSKÜDAR HAREM SAHİL YOLU
14.
ÜSKÜDAR
VANİKÖY CADDESİ
15.
ÜSKÜDAR
YAKI BOYUCADDESİ
16.
ÜSKÜDAR
ZÜBEYDE HANIMCADDESİ
17.
ZEYTİNBURNU
10. YIL CADDESİ
18.
ZEYTİNBURNU
103 CADDESİ
19.
ZEYTİNBURNU
112 CADDESİ
20.
ZEYTİNBURNU
54. CADDE (PROF. M. AKSOY CADDESİ)
21.
ZEYTİNBURNU
58. BULVAR CADDESİ
22.
ZEYTİNBURNU
74. CADDESİ
23.
ZEYTİNBURNU
BAĞLANTI YOLU
24.
ZEYTİNBURNU
ÇEVRE YOLU
25.
ZEYTİNBURNU
ÇIRPICI CADDESİ
26.
ZEYTİNBURNU
DAVUTPAŞA CADDESİ
27.
ZEYTİNBURNU
GENÇOSMAN CADDESİ
28.
ZEYTİNBURNU
GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA CADDESİ
29.
ZEYTİNBURNU
KENNEDY CADDESİ
30.
ZEYTİNBURNU
LONDRA ASFALTI
31.
ZEYTİNBURNU
PROF. TURAN GÜNEŞ CADDESİ
32.
ZEYTİNBURNU
SEYİT NİZAM CADDESİ
33.
ZEYTİNBURNU
YEDİKULE HASTANE CADDESİ
34.
ZEYTİNBURNU
YENİ ÇİFTLİK YOLU
35.
ZEYTİNBURNU
ZÜBEYDE HANIM CADDESİ
YORUMLAR