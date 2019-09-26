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YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemİstanbul depreminde nereden kaçacağız? Ambulans, itfaiye, kurtarma ekipleri hangi yolları kullanacak? İşte 562 acil kaçış yolu listesi...

İstanbul depreminde nereden kaçacağız? İşte 1. dereceden belirlenmiş olan 562 yol

HABERTURK.COM

DÜN sabah Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.7’lik depremin ardından ‘Olası büyük İstanbul depreminde nerede toplanacağız?’ başlıklı haberimiz yayınlanmış, AFAD ve TMMOB’un verilerini gündeme getirmiştik. Bu haberin üzerinden daha 24 saat geçmeden İstanbul 5.8’lik depremle sarsılmasının ardından toplanma alanları gündemin ilk sırasına yerleşti. Evet, deprem sonrasında öncelikli ve hayati konuların başında toplanma alanı geliyor. Peki ama toplanma alanlarına nasıl ulaşacağız? Hangi yoldan nasıl kaçacağız? İtfaiyeler, ambulanslar, kurtarma ekipleri hangi yolları kullanacak? İşte o yollar...Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

depremi

17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4’lük Marmara Depremi’nde 18 bin 373 canı toprağa vermiştik. 12 Kasım 1999’da da bu kez 7.2’lik Düzce Depremi oldu ve 845 kişi can verdi.  Kapanan yollar, emniyet şeridini işgal eden araçlar, emniyet şeridine park edilip bırakılan otomobiller yüzünden yardım ulaştırmakta yaşanan zorluklar hafızalarda tazeliğini koruyor. 

ACİL KAÇIŞ YOLLARI OTOPARKA DÖNDÜ

1999 depreminin ardından enkaz alanlarına ulaşımın önemi acı bir şekilde görülmüş ve İstanbul’daki 562 cadde ve sokak ‘1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu’ ilan edilmişti. Bu yolların sağ şeritlerine park yasağı getirilmişti. Ne var ki aradan geçen 20 yıl içinde bu acil kaçış yolları otoparka döndü, hatta kimilerine İSPARK bile yerleşti. Yollara dikilen tabelaların bir kısmı otopark tabelalarıyla değişti, bir kısmı ise yok oldu.

DEPREM TRAFİĞİN EN YOĞUN SAATLERİNDE OLURSA?

Bugünkü 5.8’lik depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da bu noktaya dikkat çekti: “2002 yılında İl Afet Koordinasyon Kurulu, İstanbul’da 562 acil kaçış yolu belirlemişti. Bu yollar ana arterlerde bulunuyordu ve sağ şeritleri ayrılmış, tabelalarla buralarda park yasağı olduğu belirtilmişti. Ancak zamanla ‘Acil kaçış yolu’ kavramı ortadan kalktı. Bugün bu yolların bir kısmında İSPARK var. Büyük çoğunluğu da İSPARK olmasa da zaten otopark olarak kullanılıyor. Bu acil kaçış yolları İstanbul trafiğinin en yoğun, en kilit noktaları. Çoğu da büyük hastanelerin bulunduğu yollar. Acil kaçış yollarının düzenlenmesi, bu noktaların otoparka çevrilmesi önlenmeli. Deprem ya trafiğin en yoğun saatlerinde olursa? Yardım ekipleri hiçbir yere ulaşamaz.”

İşte 2014 yılında İstanbul'da parklanma yasağı getirilen 1. Derece Yol Listesi...

PARKLANMA YASAĞI GETİRİLEN 1. DERECE YOL LİSTESİ

İLÇE ADI

YOL ADEDİ

 

AVCILAR

9

 

BAĞCILAR

23

 

BAHÇELİEVLER

15

 

BAKIRKÖY

23

 

BAYRAMPAŞA

14

 

BEŞİKTAŞ

25

 

BEYKOZ

24

 

BEYOĞLU

42

 

FATİH+EMİNÖNÜ

30

 

ESENLER

13

 

EYÜP

26

 

G.OSMANPAŞA

24

 

GÜNGÖREN

21

 

KADIKÖY

27

 

KAĞITHANE

19

 

KARTAL

32

 

KÇEKMECE

11

 

MALTEPE

19

 

PENDİK

52

 

SARIYER

20

 

ŞİŞLİ

29

 

TUZLA

9

 

ÜMRANİYE

8

 

ÜSKÜDAR

28

 

ZBURNU

19

 

  

 

TOPLAM

562

 

NO

 

İLÇE ADI

 

YOL ADI

     

1.

 

AVCILAR

 

CUMHURİYET CADDESİ

     

2.

 

AVCILAR

 

FİRUZKÖY YOLU CADDESİ

     

3.

 

AVCILAR

 

İSTİKLAL CADDESİ

     

4.

 

AVCILAR

 

KURUÇEŞME CADDESİ

     

5.

 

AVCILAR

 

PETROL OFİSİ YOLU

     

6.

 

AVCILAR

 

REŞİTPAŞA CADDESİ

     

7.

 

AVCILAR

 

TEM BAĞLANTI YOLU

     

8.

 

AVCILAR

 

URAN CADDESİ

     

9.

 

AVCILAR

 

YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ

     

10.

 

BAĞCILAR

 

BAĞCILAR ASFALTI

     

11.

 

BAĞCILAR

 

BAĞCILAR CADDESİ

     

12.

 

BAĞCILAR

 

BARBAROS CADDESİ

     

13.

 

BAĞCILAR

 

BOSNA CADDESİ

     

14.

 

BAĞCILAR

 

CUMHURİYET CADDESİ

     

15.

 

BAĞCILAR

 

DAĞ YOLU CADDESİ

     

16.

 

BAĞCILAR

 

ESENLER CADDESİ

     

17.

 

BAĞCILAR

 

FATİH CADDESİ

     

18.

 

BAĞCILAR

 

GÜNGÖREN CADDESİ

     

19.

 

BAĞCILAR

 

HALKALI CADDESİ

     

20.

 

BAĞCILAR

 

HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ

     

21.

 

BAĞCILAR

 

İNÖNÜ CADDESİ

     

22.

 

BAĞCILAR

 

İSTANBUL CADDESİ

     

23.

 

BAĞCILAR

 

KOÇMAN CADDESİ

     

24.

 

BAĞCILAR

 

MAHMUTBEY ASFALTI

     

25.

 

BAĞCILAR

 

MAHMURBEY CADDESİ

     

26.

 

BAĞCILAR

 

MAHMUTBEY – YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLU

     

27.

 

BAĞCILAR

 

MALAZGİRT CADDESİ

     

28.

 

BAĞCILAR

 

MİMAR SİNAN CADDESİ

     

29.

 

BAĞCILAR

 

NAMIK KEMAL CADDESİ

     

30.

 

BAĞCILAR

 

TEM- E6 BAĞLANTI YOLU

     

31.

 

BAĞCILAR

 

TEM BAĞLANTI YOLU

     

32.

 

BAĞCILAR

 

TRAKYA OTOYOLU BAĞLANTISI

     

33.

 

BAHÇELİEVLER

 

AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ

     

34.

 

BAHÇELİEVLER

 

ATATÜRK CADDESİ (MEZBAHA)

     

35.

 

BAHÇELİEVLER

 

BAĞCILAR CADDESİ

     

36.

 

BAHÇELİEVLER

 

DEĞİRMEN BAHÇE CADDESİ

     

37.

 

BAHÇELİEVLER

 

ESKİ LONDRA ASFALTI

     

38.

 

BAHÇELİEVLER

 

FATİH CADDESİ

     

39.

 

BAHÇELİEVLER

 

FERİT SELİMPAŞA CADDESİ

     

40.

 

BAHÇELİEVLER

 

İZZETTİN ÇALIŞLAR CADDESİ

     

41.

 

BAHÇELİEVLER

 

MAHMUTBEY CADDESİ

     

42.

 

BAHÇELİEVLER

 

MALAZGİRT CADDESİ

     

43.

 

BAHÇELİEVLER

 

REHBER CADDESİ

     

44.

 

BAHÇELİEVLER

 

SOĞANLI CADDESİ

     

45.

 

BAHÇELİEVLER

 

YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ

     

46.

 

BAHÇELİEVLER

 

MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ

     

47.

 

BAHÇELİEVLER

 

MİMAR SİNAN CADDESİ

 

1.

 

BAKIRKÖY

 

ADNAN KAHVECİ CADDESİ

     

2.

 

BAKIRKÖY

 

AKSU- KOŞUYOLU CADDESİ

     

3.

 

BAKIRKÖY

 

ATAKÖY BULVARI (ATAKÖY 5.KISIM)

     

4.

 

BAKIRKÖY

 

BAĞLARBAŞI-İNCİRLİ CADDESİ

     

5.

 

BAKIRKÖY

 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR CADDESİ

     

6.

 

BAKIRKÖY

 

ÇIRPICI CADDESİ

     

7.

 

BAKIRKÖY

 

ÇOBANÇEŞME VELİ EFENDİ YOLU

     

8.

 

BAKIRKÖY

 

DR. REMZİ KAZANCIGİL CADDESİ

     

9.

 

BAKIRKÖY

 

EBUZZİYA CADDESİ

     

10.

 

BAKIRKÖY

 

FİKRET YÜZALTI CADDESİ

     

11.

 

BAKIRKÖY

 

FLORYA CADDESİ

     

12.

 

BAKIRKÖY

 

İSTANBUL CADDESİ (SAHİL)

     

13.

 

BAKIRKÖY

 

KENNEDY CADDESİ

     

14.

 

BAKIRKÖY

 

KIRSERDARI CADDESİ

     

15.

 

BAKIRKÖY

 

KORUTÜRK CADDESİ

     

16.

 

BAKIRKÖY

 

RAUF ORBAY CADDESİ

     

17.

 

BAKIRKÖY

 

SIĞIRTMAZ CADDESİ

     

18.

 

BAKIRKÖY

 

STRAZBURG CADDESİ

     

19.

 

BAKIRKÖY

 

UĞUR MUMCU CADDESİ

     

20.

 

BAKIRKÖY

 

YEŞİLKÖY DEMİRYOLU CADDESİ

     

21.

 

BAKIRKÖY

 

YEŞİLKÖY HALKALI CADDESİ

     

22.

 

BAKIRKÖY

 

YEŞİLYURT İSTASYON CADDESİ

     

23.

 

BAKIRKÖY

 

ZUHURAT BABA CADDESİ

     

24.

 

BAYRAMPAŞA

 

100. YIL CADDESİ

     

25.

 

BAYRAMPAŞA

 

24’LÜK YOL

     

26.

 

BAYRAMPAŞA

 

50. YIL CADDESİ

     

27.

 

BAYRAMPAŞA

 

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

     

28.

 

BAYRAMPAŞA

 

AKPINAR CADDESİ

     

29.

 

BAYRAMPAŞA

 

ALİ FUAT BAŞGİL CADDESİ

     

30.

 

BAYRAMPAŞA

 

ATIŞALAN CADDESİ

     

31.

 

BAYRAMPAŞA

 

ESENLER CADDESİ

     

32.

 

BAYRAMPAŞA

 

ORDU CADDESİ

     

33.

 

BAYRAMPAŞA

 

RAMİ KIŞLA CADDESİ

     

34.

 

BAYRAMPAŞA

 

ŞEHİT KAMİL BALKAN CADDESİ

     

35.

 

BAYRAMPAŞA

 

ULUYOL CADDESİ

     

36.

 

BAYRAMPAŞA

 

UYGUR CADDESİ

     

37.

 

BAYRAMPAŞA

 

YAHYA KEMAL CADDESİ

     

38.

 

BEŞİKTAŞ

 

ARNAVUTKÖY-BEBEK CADDESİ

     

39.

 

BEŞİKTAŞ

 

ARNAVUTKÖY-KURUÇEŞME CADDESİ

     

40.

 

BEŞİKTAŞ

 

BARBAROS BULVARI

     

41.

 

BEŞİKTAŞ

 

BARBAROS BULVARI BÜYÜKDERE CADDESİ

     

42.

 

BEŞİKTAŞ

 

BAYILDIM CADDESİ

     

43.

 

BEŞİKTAŞ

 

BEBEK CADDESİ

     

44.

 

BEŞİKTAŞ

 

BEŞİKTAŞ CADDESİ

     

45.

 

BEŞİKTAŞ

 

BÜYÜKDERE CADDESİ

     

46.

 

BEŞİKTAŞ

 

ÇIRAĞAN CADDESİ

     

47.

 

BEŞİKTAŞ

 

DOLMABAHÇE CADDESİ

     

48.

 

BEŞİKTAŞ

 

E5-BARBAROS BAĞLANTI YOLU

1.

BEŞİKTAŞ

HÜSREV GEREDE CADDESİ

2.

BEŞİKTAŞ

IHLAMUR DERE CADDESİ

3.

BEŞİKTAŞ

K. KADIRGALAR CADDESİ

4.

BEŞİKTAŞ

KADIRGALAR CADDESİ

5.

BEŞİKTAŞ

KURU SOKAK

6.

BEŞİKTAŞ

MAÇKA CADDESİ

7.

BEŞİKTAŞ

MUALLİM NACİ CADDESİ

8.

BEŞİKTAŞ

NİSPETİYE CADDESİ

9.

BEŞİKTAŞ

ORTAKÖY DEREBOYU CADDESİ

10.

BEŞİKTAŞ

RUMELİ HİSARI CADDESİ

11.

BEŞİKTAŞ

SPOR CADDESİ

12.

BEŞİKTAŞ

ŞAİR NEDİM CADDESİ

13.

BEŞİKTAŞ

TEM BÜYÜKDERE BAĞLANTISI

14.

BEŞİKTAŞ

TEM KÖPRÜ YOLU

15.

BEYKOZ

AHMET MİTHAT CADDESİ

16.

BEYKOZ

AKBABA CADDESİ

17.

BEYKOZ

ANADOLU HİSARI-KANLICA CADDESİ

18.

BEYKOZ

BEYKOZ-İNCİRLİKÖY CADDESİ

19.

BEYKOZ

ÇUBUKLU CADDESİ

20.

BEYKOZ

FEVZİ PAŞA CADDESİ

21.

BEYKOZ

FIRIN SOKAK

22.

BEYKOZ

HEKİMBAŞI ÇİFTLİK YOLU

23.

BEYKOZ

HİSAR KALESİ SOKAK

24.

BEYKOZ

İBRAHİM KELLE CADDESİ

25.

BEYKOZ

KARAGÖZ SIRTI YOLU

26.

BEYKOZ

KÖRFEZ CADDESİ

27.

BEYKOZ

KÜÇÜKSU CADDESİ

28.

BEYKOZ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CADDESİ

29.

BEYKOZ

OKUL CADDESİ

30.

BEYKOZ

OTAĞITEPE CADDESİ

31.

BEYKOZ

PAŞABAHÇE-ÇUBUKLU CADDESİ

32.

BEYKOZ

REŞADİYE BAĞLAR YOLU

33.

BEYKOZ

SAHİP MOLLA CADDESİ

34.

BEYKOZ

SULTAN AZİZ CADDESİ

35.

BEYKOZ

ŞAHİN KAYA CADDESİ

36.

BEYKOZ

TAŞOCAĞI YOLU

37.

BEYKOZ

UMUR YERİ CADDESİ

38.

BEYKOZ

YALIKÖY CADDESİ

39.

BEYOĞLU

ASKER OCAĞI CADDESİ

40.

BEYOĞLU

AYNALI KAVAK CADDESİ

41.

BEYOĞLU

BAHRİYE CADDESİ

42.

BEYOĞLU

BOĞAZKESEN CADDESİ

43.

BEYOĞLU

CUMHURİYET CADDESİ

44.

BEYOĞLU

DEFTERDAR YOKUŞU

45.

BEYOĞLU

DOLAPDERE CADDESİ

46.

BEYOĞLU

DOLMABAHÇE GAZHANE CADDESİ

47.

BEYOĞLU

EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ

48.

BEYOĞLU

FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ

 

 

1.

BEYOĞLU

FİŞEKHANE DERESİ CADDESİ

 

2.

BEYOĞLU

GALATA KÖPRÜSÜ

 

3.

BEYOĞLU

GAZHANE BOSTAN CADDESİ

 

4.

BEYOĞLU

HALICIOĞLU-ŞİŞLİ YOLU

 

5.

BEYOĞLU

HASKÖY CADDESİ

 

6.

BEYOĞLU

HAVUZ KAPISI CADDESİ

 

7.

BEYOĞLU

İMRAHOR CADDESİ

 

8.

BEYOĞLU

İNÖNÜ CADDESİ

 

9.

BEYOĞLU

İSTİKLAL CADDESİ

 

10.

BEYOĞLU

KARAAĞAÇ CADDESİ

 

11.

BEYOĞLU

KARAKÖY CADDESİ

 

12.

BEYOĞLU

KASIMPAŞA HASKÖY CADDESİ

 

13.

BEYOĞLU

KASIMPAŞAKABRİSTANI SOKAK

 

14.

BEYOĞLU

KEMERALTI CADDESİ

 

15.

BEYOĞLU

KULAKSIZ CADDESİ

 

16.

BEYOĞLU

KUMBARAHANE CADDESİ

 

17.

BEYOĞLU

MECLİS-İ MEBUSAN CADDESİ

 

18.

BEYOĞLU

MEŞRUTİYET CADDESİ

 

19.

BEYOĞLU

METE CADDESİ

 

20.

BEYOĞLU

MUVAKKİTHANE CADDESİ

 

21.

BEYOĞLU

NALINCI BAYIRI CADDESİ

 

22.

BEYOĞLU

PİYALE BARUTHANE CADDESİ

 

23.

BEYOĞLU

PİYALE PAŞA CADDESİ

 

24.

BEYOĞLU

REFİK SAYDAM CADDESİ

 

25.

BEYOĞLU

SIRASELVİLER CADDESİ

 

26.

BEYOĞLU

TAK-I ZAFER CADDESİ

 

27.

BEYOĞLU

TARLABAŞI BULVARI

 

28.

BEYOĞLU

TERSANE CADDESİ

 

29.

BEYOĞLU

TÜNEL CADDESİ

 

30.

BEYOĞLU

UNKAPANI KÖPRÜSÜ

 

31.

BEYOĞLU

YENİ YOL SOKAK

 

32.

BEYOĞLU

YOLCUZADE İSKENDER CADDESİ

 

33.

EMİNÖNÜ

ALEMDAR CADDESİ

 

34.

EMİNÖNÜ

ANKARA CADDESİ

 

35.

EMİNÖNÜ

ATATÜRK BULVARI

 

36.

EMİNÖNÜ

BAB-I ALİ CADDESİ

 

37.

EMİNÖNÜ

BÜYÜK REŞİTPAŞA CADDESİ

 

38.

EMİNÖNÜ

DİVANYOLU CADDESİ

 

39.

EMİNÖNÜ

HÜDAVENDİGAR CADDESİ

 

40.

EMİNÖNÜ

KENNEDY CADDESİ

 

41.

EMİNÖNÜ

MURADİYE CADDESİ

 

42.

EMİNÖNÜ

MUSTAFA KEMAL CADDESİ

 

43.

EMİNÖNÜ

ORDU CADDESİ

 

44.

EMİNÖNÜ

RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ

 

45.

EMİNÖNÜ

REŞADİYE CADDESİ

 

46.

EMİNÖNÜ

ŞEHZADEBAŞI CADDESİ

 

47.

EMİNÖNÜ

YENİÇERİLER CADDESİ

 

48.

ESENLER

ATATÜRK CADDESİ

1.

ESENLER

ATIŞALANI CADDESİ

2.

ESENLER

AYAZMA CADDESİ

3.

ESENLER

BARBAROS CADDESİ

4.

ESENLER

ÇİNÇİN DERESİ

5.

ESENLER

DAĞ YOLU CADDESİ

6.

ESENLER

FATİH CADDESİ

7.

ESENLER

GAZİ CADDESİ

8.

ESENLER

İNÖNÜ CADDESİ

9.

ESENLER

İSTANBUL CADDESİ

10.

ESENLER

KIŞLA CADDESİ

11.

ESENLER

MAHMUTBEY CADDESİ

12.

ESENLER

TEM BAĞLANTI YOLU

13.

EYÜP

2. ÇEVRE YOLU (TEM)

14.

EYÜP

AKŞEMSETTİN BULVARI

15.

EYÜP

ATATÜRK CADDESİ

16.

EYÜP

ATATÜRK BULVARI

17.

EYÜP

BEYLERBEYİ CADDESİ

18.

EYÜP

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ ÇEVRE YOLU

19.

EYÜP

CAMİ-İ KEBİR CADDESİ

20.

EYÜP

ÇEVRE YOLU

21.

EYÜP

EDİRNEKAPI RAMİ CADDESİ

22.

EYÜP

EYÜP SULTAN CADDESİ

23.

EYÜP

FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ

24.

EYÜP

FATİH KÖPRÜSÜ ÇEVRE YOLU

25.

EYÜP

FEVZİ PAŞA CADDESİ

26.

EYÜP

HALİT BİN ZEYD CADDESİ

27.

EYÜP

İMAM HATİP LİSESİ CADDESİ

28.

EYÜP

İSLAMBEY CADDESİ

29.

EYÜP

KAZIM KARABEKİR CADDESİ

30.

EYÜP

MALTEPE CADDESİ

31.

EYÜP

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

32.

EYÜP

NAMIK KEMAL CADDESİ

33.

EYÜP

RAMİ KIŞLA CADDESİ

34.

EYÜP

SAVAKLAR CADDESİ

35.

EYÜP

SAYA YOLU CADDESİ

36.

EYÜP

SİLAHTARAĞA CADDESİ

37.

EYÜP

YAVEDUT CADDESİ

38.

EYÜP

YENİ SAHİL YOLU

39.

FATİH

ABDÜLEZELPAŞA CADDESİ

40.

FATİH

AKDENİZ CADDESİ

41.

FATİH

ATATÜRK BULVARI

42.

FATİH

AYVANSARAY CADDESİ

43.

FATİH

CERRAHPAŞA CADDESİ

44.

FATİH

DEMİRHİSAR CADDESİ

45.

FATİH

FEVZİ PAŞA CADDESİ

46.

FATİH

KENNEDY CADDESİ

47.

FATİH

KIZILELMA CADDESİ

48.

FATİH

KOCAMUSTAFAPAŞA CADDESİ

    

 

1.

FATİH

MACAR KARDEŞLER CADDESİ

2.

FATİH

MİLLET CADDESİ

3.

FATİH

MÜRSELPAŞA CADDESİ

4.

FATİH

OĞUZHAN CADDESİ

5.

FATİH

VATAN CADDESİ

6.

GAZİOSMANPAŞA

2942 SOKAK

7.

GAZİOSMANPAŞA

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

8.

GAZİOSMANPAŞA

ADEM YAVUZ CADDESİ

9.

GAZİOSMANPAŞA

ATATÜRK BULVARI

10.

GAZİOSMANPAŞA

CEBECİ CADDESİ

11.

GAZİOSMANPAŞA

CEBECİ YOLU

12.

GAZİOSMANPAŞA

CENGİZ TOPEL CADDESİ

13.

GAZİOSMANPAŞA

CUMHURİYET CADDESİ

14.

GAZİOSMANPAŞA

ÇUKUR ÇEŞME CADDESİ

15.

GAZİOSMANPAŞA

ESKİ EDİRNE ASFALTI

16.

GAZİOSMANPAŞA

HALİTPAŞA CADDESİ

17.

GAZİOSMANPAŞA

HEKİMSUYU CADDESİ

18.

GAZİOSMANPAŞA

HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ

19.

GAZİOSMANPAŞA

İMAM HATİP LİSESİ CADDESİ

20.

GAZİOSMANPAŞA

İSLAMBEY CADDESİ

21.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL CADDESİ

22.

GAZİOSMANPAŞA

KÜÇÜKKÖY YOLU CADDESİ

23.

GAZİOSMANPAŞA

MEHMET AKİF CADDESİ

24.

GAZİOSMANPAŞA

ORDU CADDESİ

25.

GAZİOSMANPAŞA

POLİGON CADDESİ

26.

GAZİOSMANPAŞA

SALİH PAŞA CADDESİ

27.

GAZİOSMANPAŞA

UĞUR MUMCU BULVARI

28.

GAZİOSMANPAŞA

YILDIZ TABYA CADDESİ

29.

GAZİOSMANPAŞA

YUNUS EMRE BULVARI

30.

GÜNGÖREN

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

31.

GÜNGÖREN

AHMET KUTSİ TECER CADDESİ

32.

GÜNGÖREN

ATATÜRK CADDESİ

33.

GÜNGÖREN

AVCILAR CADDESİ

34.

GÜNGÖREN

AYAZMA CADDESİ

35.

GÜNGÖREN

BAĞCILAR CADDESİ

36.

GÜNGÖREN

BAĞLAR CADDESİ

37.

GÜNGÖREN

ÇİNÇİN CADDESİ

38.

GÜNGÖREN

ÇİNÇİN DERE CADDESİ

39.

GÜNGÖREN

DAVUTPAŞA CADDESİ

40.

GÜNGÖREN

DOĞANBEY CADDESİ

41.

GÜNGÖREN

ESKİ LONDRA ASFALTI

42.

GÜNGÖREN

FATİH CADDESİ

43.G

GÜNGÖREN

G. ALİRIZA GÜRCAN CADDESİ

44.

GÜNGÖREN

GEN. ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ

45.

GÜNGÖREN

GENÇ OSMAN CADDESİ

46.

GÜNGÖREN

M. SİNAN CADDESİ

47.

GÜNGÖREN

MEHMET AKİFG ERSOY CADDESİ

48.

GÜNGÖREN

POSTA CADDESİ

1.

GÜNGÖREN

SOĞANLI CADDESİ

2.

GÜNGÖREN

ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS CADDESİ

3.

KADIKÖY

ATATÜRK CADDESİ

4.

KADIKÖY

BAĞDAT CADDESİ

5.

KADIKÖY

E5 BAĞLANTI YOLU

6.

KADIKÖY

BAŞIBÜYÜK CADDESİ

7.

KADIKÖY

DİNLENÇ SOKAK

8.

KADIKÖY

DUDULLU YOLU

9.

KADIKÖY

ETHEM EFENDİ CADDESİ

10.

KADIKÖY

FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ

11.

KADIKÖY

HALK CADDESİ

12.

KADIKÖY

İNÖNÜ CADDESİ

13.

KADIKÖY

KALAMIŞ FENER CADDESİ

14.

KADIKÖY

KALAMIŞ İSKELESİ SOKAK

15.

KADIKÖY

KAYIŞDAĞI CADDESİ

16.

KADIKÖY

KAYIŞDAĞI YOLU

17.

KADIKÖY

KOŞUYOLU CADDESİ

18.

KADIKÖY

KURBAĞALI DERE CADDESİ

19.

KADIKÖY

KUŞ DİLİ CADDESİ

20.

KADIKÖY

MİNÜR NURETTİN CADDESİ

21.

KADIKÖY

OPT. CEMİL TOPUZLU CADDESİ

22.

KADIKÖY

PROF. DR. A. NİHAT TARLAN CADDESİ

23.

KADIKÖY

RECEP PEKER CADDESİ

24.

KADIKÖY

SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CADDESİ

25.

KADIKÖY

ŞAHAP GÜRLER CADDESİ

26.

KADIKÖY

ŞEMSETTİN GÜNALATAY CADDESİ

27.

KADIKÖY

TAŞKÖPRÜ CADDESİ

28.

KADIKÖY

TIBBİYE (DUVAR DİBİ CADDESİ)

29.

KADIKÖY

UZUNÇAYIRCADDESİ

30.

KAĞITHANE

28 NİSAN CADDESİ

31.

KAĞITHANE

ALİBEY CADDESİ

32.

KAĞITHANE

ALTINAĞA CADDESİ

33.

KAĞITHANE

CENDERE CADDESİ

34.

KAĞITHANE

ESKİ BEŞİKTAŞ CADDESİ

35.

KAĞITHANE

GAZHANE CADDESİ

36.

KAĞITHANE

HÜRRİYET CADDESİ

37.

KAĞITHANE

İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CADDESİ

38.

KAĞITHANE

KAĞITHANE CADDESİ

39.

KAĞITHANE

KAĞITHANE ŞOSESİ

40.

KAĞITHANE

KEMERBURGAZ CADDESİ

41.

KAĞITHANE

NATO CADDESİ

42.

KAĞITHANE

NURTAÇ CADDESİ

43.

KAĞITHANE

OKMEYDANI KAVŞAĞI E5

44.

KAĞITHANE

S. A KAĞITHANE YOLU

45.

KAĞITHANE

SADABAT CADDESİ

46.

KAĞITHANE

SOKULLU CADDESİ

47.

KAĞITHANE

ŞİŞLİ KAĞITHANE YOLU

48.

KAĞITHANE

TALATPAŞA CADDESİ

 

1.

KARTAL

İKİNCİ GÜRSEL CADDESİ

2.

KARTAL

30 AĞUSTOS CADDESİ

3.

KARTAL

ANKARA CADDESİ

4.

KARTAL

ATATÜRK CADDESİ

5.

KARTAL

CUMHURİYET CADDESİ

6.

KARTAL

DENİZER CADDESİ

7.

KARTAL

E5 YANYOL (GÜNEY)

8.

KARTAL

E5 YANYOL (KUZEY)

9.

KARTAL

FATİH CADDESİ

10.

KARTAL

HATBOYU CADDESİ

11.

KARTAL

HUDUT CADDESİ

12.

KARTAL

İNÖNÜ CADDESİ

13.

KARTAL

İSTASYON CADDESİ

14.

KARTAL

KAMP YOLU CADDESİ

15.

KARTAL

KARTAL CADDESİ

16.

KARTAL

KÖROĞLU CADDESİ

17.

KARTAL

MİLANGAZ CADDESİ

18.

KARTAL

NAMIL KEMAL CADDESİ

19.

KARTAL

NEYZEN TEVFİK CADDESİ

20.

KARTAL

ORHAN GAZİ CADDESİ

21.

KARTAL

PENDİK CADDESİ

22.

KARTAL

SAMANDIRA CADDESİ

23.

KARTAL

SANAYİ CADDESİ

24.

KARTAL

SARAYLAR CADDESİ

25.

KARTAL

SOĞANLIK

26.

KARTAL

TEKEL CADDESİ

27.

KARTAL

TOPSELVİ CADDESİ

28.

KARTAL

TURGUT ÖZAL BULVARI

29.

KARTAL

ÜSKÜDAR CADDESİ

30.

KARTAL

YAKACIK CADDESİ

31.

KARTAL

YALIBOYU CADDESİ

32.

KARTAL

ZEYTİNLİK CADDESİ

33.

KÜÇÜKÇEKMECE

ALTINŞEHİR YOLU İSTASYON CADDESİ

34.

KÜÇÜKÇEKMECE

FATİH CADDESİ

35.

KÜÇÜKÇEKMECE

HALKALI CADDESİ

36.

KÜÇÜKÇEKMECE

HALKALI İKİTELLİ CADDESİ

37.

KÜÇÜKÇEKMECE

İKİTELLİ CADDESİ

38.

KÜÇÜKÇEKMECE

İKİTELLİ DOĞU CADDESİ

39.

KÜÇÜKÇEKMECE

İNÖNÜ CADDESİ

40.

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTASYON CADDESİ-İSTANBUL CADDESİ

41.

KÜÇÜKÇEKMECE

MAHMUTBEY YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLU

42.

KÜÇÜKÇEKMECE

SULTAN MURAT CADDESİ

43.

KÜÇÜKÇEKMECE

ÜST HATBOYU CADDESİ

44.

MALTEPE

30 AĞUSTOS CADDESİ

45.

MALTEPE

ADATEPE CADDESİ

46.

MALTEPE

ATATÜRK CADDESİ

47.

MALTEPE

BAĞDAT CADDESİ

48.

MALTEPE

BOSTAN SOKAK

1.

MALTEPE

DENİZER CADDESİ

2.

MALTEPE

EMİNALİ PAŞA CADDESİ

3.

MALTEPE

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

4.

MALTEPE

FEYZULLAH CADDESİ

5.

MALTEPE

GALİP BEY CADDESİ

6.

MALTEPE

İDEAL TEPE YOLU

7.

MALTEPE

KÜÇÜK YALI CADDESİ

8.

MALTEPE

MALAZGİRT CADDESİ

9.

MALTEPE

MİMAR SİNANCADDESİ

10.

MALTEPE

SAHİL YOLU

11.

MALTEPE

SAKARYA SOKAK

12.

MALTEPE

TUGAY YOLU ACDDESİ

13.

MALTEPE

ÜMİT KAFTANCIOĞLU CADDESİ

14.

MALTEPE

YAVUZ SOKAK

15.

PENDİK

23 NİSAN CADDESİ

16.

PENDİK

27 MAYIS CADDESİ

17.

PENDİK

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

18.

PENDİK

AHMET YESEVİ CADDESİ

19.

PENDİK

AKŞEMSETTİN CADDESİ

20.

PENDİK

ANKARA CADDESİ

21.

PENDİK

ATATÜRK CADDESİ

22.

PENDİK

AYDINLI CADDESİ

23.

PENDİK

AYDINLI YOLU

24.

PENDİK

AYDINLI YOLU CADDESİ

25.

PENDİK

AYDOĞAN CADDESİ

26.

PENDİK

AYDOST CADDESİ

27.

PENDİK

AZİZOĞLU CADDESİ

28.

PENDİK

BAĞDAT CADDESİ

29.

PENDİK

BAŞKENT CADDESİ

30.

PENDİK

BATI SAHİL YOLU

31.

PENDİK

CEMAL GÜRSEL CADDESİ

32.

PENDİK

CUMHURİYET CADDESİ

33.

PENDİK

DOĞU SAHİL YOLU

34.

PENDİK

DOLAYOBA CADDESİ

35.

PENDİK

ESKİ ANKARA ASFALTI

36.

PENDİK

FABRİKA YOLU

37.

PENDİK

GENÇLİK CADDESİ

38.

PENDİK

HATBOYU CADDESİ

39.

PENDİK

İSTİKLAL CADDESİ

40.

PENDİK

KAYNARCA CADDESİ

41.

PENDİK

KAYNARCA YOLU

42.

PENDİK

KURTKÖY HARMANDERE YOLU

43.

PENDİK

KURTKÖY YOLU

44.

PENDİK

MİTHATPAŞA CADDESİ

45.

PENDİK

NAMIK KEMAL CADDESİ

46.

PENDİK

OKUL CADDESİ

47.

PENDİK

ORMANLI KÖY YOLU

48.

PENDİK

ÖZTÜRK CADDESİ

 

1.

PENDİK

PAŞA CADDESİ

2.

PENDİK

PENDİK KURTKÖY ÖMERLİ YOLU

3.

PENDİK

PENDİK KURTKÖY YOLU

4.

PENDİK

PENDİK ÖMERLİ YOLU

5.

PENDİK

PENDİK TERSANE YOLU

6.

PENDİK

PİLEVNE CADDESİ

7.

PENDİK

SANAYİ CADDESİ

8.

PENDİK

SARAYKÖY-KURTKÖY YOLU

9.

PENDİK

SELANİK CADDESİ

10.

PENDİK

SULTANBEYLİ KURTKÖY YOLU

11.

PENDİK

SÜREYYA PAŞA CADDESİ

12.

PENDİK

SÜREYYA PAŞA CADDESİ

13.

PENDİK

TANDOĞAN CADDESİ

14.

PENDİK

TRANSTEK CADDESİ

15.

PENDİK

YAKACIK CADDESİ

16.

PENDİK

YANYOL

17.

PENDİK

YANYOL CADDESİ

18.

PENDİK

Y.ÜSTÜ SERPME EVLERİ YOLU

19.

SARIYER

BALTALİMANI HİSAR CADDESİ

20.

SARIYER

BEBEK RUMELİ HİSAR CADDESİ

21.

SARIYER

BOYACIKÖY EMİRGAN CADDESİ

22.

SARIYER

BÜYÜKDERE CADDESİ

23.

SARIYER

BÜYÜKDERE KAZIKLI YOL

24.

SARIYER

ÇAYIRBAŞI CADDESİ

25.

SARIYER

HACIOSMAN BAYIRI CADDESİ

26.

SARIYER

İSTİNYE-EMİRGAN CADDESİ

27.

SARIYER

İSTİNYE BAYIRI CADDESİ

28.

SARIYER

İSTİNYE CADDESİ

29.

SARIYER

KARAKUTUK CADDESİ

30.

SARIYER

KİREÇBURNU KEFELİKÖY CADDESİ

31.

SARIYER

KİREÇBURNU- TARABYA CADDESİ

32.

SARIYER

KÖYBAŞI CADDESİ

33.

SARIYER

MESERBURNU CADDESİ

34.

SARIYER

PİYASA CADDESİ

35.

SARIYER

RUMELİ HİSARI CADDESİ

36.

SARIYER

TARABYA BAYIRI CADDESİ

37.

SARIYER

TARABYA CADDESİ

38.

SARIYER

YENİ MAHALLE RUMELİ KAVAĞI CADDESİ

39.

ŞİŞLİ

ABİDEİ HÜRRİYET CADDESİ

40.

ŞİŞLİ

ASKER OCAĞI CADDESİ

41.

ŞİŞLİ

AYAZMA DERESİ CADDESİ

42.

ŞİŞLİ

BÜYÜKDERE CADDESİ

43.

ŞİŞLİ

CUMHURİYET CADDESİ

44.

ŞİŞLİ

DOLAPDERE CADDESİ

45.

ŞİŞLİ

ERGENEKON CADDESİ

46.

ŞİŞLİ

ESENTEPE CADDESİ

47.

ŞİŞLİ

GALATA DERE CADDESİ

48.

ŞİŞLİ

GÜLBAHAR CADDESİ

1.

ŞİŞLİ

HAKKI YETEN CADDESİ

2.

ŞİŞLİ

HALASKARGAZİ CADDESİ

3.

ŞİŞLİ

HUDUT SOKAK

4.

ŞİŞLİ

KADIRGALAR CADDESİ

5.

ŞİŞLİ

KAĞITHANE CADDESİ

6.

ŞİŞLİ

MİM KEMAL ÖKE CADDESİ

7.

ŞİŞLİ

MİTHAT PAŞA CADDESİ

8.

ŞİŞLİ

19 MAYIS CADDESİ

9.

ŞİŞLİ

ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN CADDESİ

10.

ŞİŞLİ

PİYALE PAŞA BULVARI

11.

ŞİŞLİ

SAZLI DERE CADDESİ

12.

ŞİŞLİ

SELAHATTİN PINAR CADDESİ

13.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ DARULACEZE CADDESİ

14.

ŞİŞLİ

TEŞFİKİYE CADDESİ

15.

ŞİŞLİ

VALİKONAĞI CADDESİ

16.

ŞİŞLİ

YEDİ KUYULAR CADDESİ

17.

ŞİŞLİ

YENİ YOL

18.

ŞİŞLİ

YILDIZ POSTA CADDESİ

19.

ŞİŞLİ

ZİNCİRLİ DERE CADDESİ

20.

TUZLA

23 NİSAN CADDESİ

21.

TUZLA

ANKARA CADDESİ

22.

TUZLA

ATATÜRK CADDESİ

23.

TUZLA

AYDINLI YOLU CADDESİ

24.

TUZLA

CUMHURİYET CADDESİ

25.

TUZLA

MANASTIR CADDESİ

26.

TUZLA

RAUF ORBAY CADDESİ

27.

TUZLA

ŞEHİTLER CADDESİ

28.

TUZLA

ŞEKERPINAR CADDESİ

29.

ÜMRANİYE

ALEMDAĞ CADDESİ

30.

ÜMRANİYE

İŞLE CADDESİ

31.

ÜMRANİYE

KINALI SAKARYA OTOYOLU

32.

ÜMRANİYE

MİTHATPAŞA CADDESİ

33.

ÜMRANİYE

MOLLA GÜRANİ CADDESİ

34.

ÜMRANİYE

NATO YOLU CADDESİ

35.

ÜMRANİYE

SÜTÇÜ CADDESİ

36.

ÜMRANİYE

TEM ÜMRANİYE BAĞLANTI YOLU

37.

ÜSKÜDAR

ABDULLAHAĞA CADDESİ

38.

ÜSKÜDAR

ALEMDAĞ CADDESİ

39.

ÜSKÜDAR

POSTA BULVARI

40.

ÜSKÜDAR

BÜLBÜLDERE BAĞLARBAŞI CADDESİ

41.

ÜSKÜDAR

ÇENGELKÖY CADDESİ

42.

ÜSKÜDAR

DOKTOR EYÜP AKSOY CADDESİ

43.

ÜSKÜDAR

HAKİMİYETİ MİLLİYE CADDESİ

44.

ÜSKÜDAR

HEKİMBAŞI ÇİFTLİĞİ YOLU

45.

ÜSKÜDAR

KALDIRIM CADDESİ

46.

ÜSKÜDAR

KANDİLLİ GÖKSU CADDESİ

47.

ÜSKÜDAR

KANDİLLİ CADDESİ

48.

ÜSKÜDAR

KISIKLI CADDESİ

 

1.

ÜSKÜDAR

KOŞUYOLU-TOPHANELİOĞLU CADDESİ

2.

ÜSKÜDAR

KULELİ CADDESİ

3.

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK ÇARŞI CADDESİ

4.

ÜSKÜDAR

LİBADİYE CADDESİ

5.

ÜSKÜDAR

NUHKUYUSU CADDESİ

6.

ÜSKÜDAR

PAŞA LİMANI CADDESİ

7.

ÜSKÜDAR

SAHİL YOLU

8.

ÜSKÜDAR

SELAMSIZ CADDESİ (SELAMİALİ CADDESİ)

9.

ÜSKÜDAR

SELMANIPAK CADDESİ

10.

ÜSKÜDAR

TIBBİYE CADDESİ

11.

ÜSKÜDAR

TOPHANELİOĞLU CADDESİ

12.

ÜSKÜDAR

TOPTAŞI CADDESİ

13.

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR HAREM SAHİL YOLU

14.

ÜSKÜDAR

VANİKÖY CADDESİ

15.

ÜSKÜDAR

YAKI BOYUCADDESİ

16.

ÜSKÜDAR

ZÜBEYDE HANIMCADDESİ

17.

ZEYTİNBURNU

10. YIL CADDESİ

18.

ZEYTİNBURNU

103 CADDESİ

19.

ZEYTİNBURNU

112 CADDESİ

20.

ZEYTİNBURNU

54. CADDE (PROF. M. AKSOY CADDESİ)

21.

ZEYTİNBURNU

58. BULVAR CADDESİ

22.

ZEYTİNBURNU

74. CADDESİ

23.

ZEYTİNBURNU

BAĞLANTI YOLU

24.

ZEYTİNBURNU

ÇEVRE YOLU

25.

ZEYTİNBURNU

ÇIRPICI CADDESİ

26.

ZEYTİNBURNU

DAVUTPAŞA CADDESİ

27.

ZEYTİNBURNU

GENÇOSMAN CADDESİ

28.

ZEYTİNBURNU

GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA CADDESİ

29.

ZEYTİNBURNU

KENNEDY CADDESİ

30.

ZEYTİNBURNU

LONDRA ASFALTI

31.

ZEYTİNBURNU

PROF. TURAN GÜNEŞ CADDESİ

32.

ZEYTİNBURNU

SEYİT NİZAM CADDESİ

33.

ZEYTİNBURNU

YEDİKULE HASTANE CADDESİ

34.

ZEYTİNBURNU

YENİ ÇİFTLİK YOLU

35.

ZEYTİNBURNU

ZÜBEYDE HANIM CADDESİ

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