        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Shostakovi̇ch’e saygı duruşu

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 17 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20.00'da Rus klasik müzik ekolünün en önemli temsilcilerinden Dmitri Shostakovich'in 50. ölüm yıl dönümü anısına gerçekleştirilecek konserle, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak...

        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 07:58 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:58
        İDSO'dan Shostakovich'e saygı duruşu
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, İDSO’nun 80’inci yılını kutladığı 2025–2026 sanat sezonunun ikinci konseriyle 17 Ekim 2025 Cuma akşamı sanatseverlerle buluşacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda, “Shostakovi̇ch’i̇n 50. Ölüm yıl dönümü anısına” temasıyla gerçekleştirilecek konserde, orkestrayı Şef Howard Griffiths yönetirken, gecenin solistliğini Erkut Gökgöz (trompet) ve Kandemir Basmacıoğlu (piyano) üstlenecek.

        Konser, Türk müziğinin çağdaş temsilcilerinden Ferit Tüzün’ün halk ezgilerinden ilham alan eseri “Esintiler” süitiyle başlayacak. Programın ikinci bölümünde Shostakovich’in ince bir işçilik ve yüksek müzikaliteyle işlediği Piyano, Trompet ve Yaylı Orkestra için Konçerto Do Minor Op.35 eseri seslendirilecek. Eser, üstün teknik ustalık ve güçlü müzikal ifadeyle Erkut Gökgöz (trompet) ve Kandemir Basmacıoğlu’nun (piyano) yorumuyla buluşacak.

        Howard Griffiths
        Howard Griffiths

        Son bölümde ise Alman romantizminin en önemli bestecilerinden Robert Schumann’ın Senfoni No.3 Mi Bemol Op.97 'Rhenish' adlı eseri yer alacak. Bestecinin yaşamındaki zorlu bir dönemin ardından Ren Nehri kıyısındaki Düsseldorf şehrinde kazandığı moral ve huzuru yansıtan eser, Şef Howard Griffiths yönetiminde icra edilecek.

        Kandemir Basmacıoğlu
        Kandemir Basmacıoğlu

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, gelecek haftalarda farklı temalar, besteciler ve solistlerle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

