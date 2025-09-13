İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarih yazdı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Romanya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve Romanya Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen 29. George Enescu Festivali’nden alkışlarla döndü. 28 ülkeden 4 binden fazla sanatçının, 100'den fazla konserle katılım sağladığı festivalde ağırlanan ilk Türk orkestrası olan İDSO, Türk–Romen kültürel diyaloğuna da güçlü bir katkı sağladı. İDSO’nun bu tarihi turnesi, Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, DenizBank ve Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle hayata geçirildi.

Orkestra, bu yıl Romanya'nın en büyük bestecisi George Enescu'nun ölümünün 70. yıldönümünü anmak üzere 24 Ağustos - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen festivalde 7 –12 Eylül tarihleri arasında sahne aldı. Romanya’nın üç farklı şehrinde konser veren orkestra, 7–8 Eylül’de Köstence’deki tarihi Casino binasında, 10 Eylül’de Targu Mureș Paul Constantinescu Filarmoni Salonu’nda ve 12 Eylül’de Craiova Filarmonica Oltenia’da sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Orkestrayı, başarılı şef Hasan Niyazi Tura yönetirken, konserlerin solisti olarak dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa etkileyici performansıyla sahnedeydi. Programda George Enescu’nun “Keman ve Orkestra için Balad”ı, Felix Mendelssohn’un Keman Konçertosu, Cemal Reşit Rey’in “Güneşli Manzaralar”ı ve Ludwig van Beethoven’ın 1. Senfonisi icra edildi.