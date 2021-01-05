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İstanbul elektrik kesintisi telefon numarası merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise İstanbul Avrupa yakası kesintileri için BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası ve İstanbul Anadolu yakası kesintileri için AYEDAŞ elektrik kesintisi numarası yer alıyor.

Öte yandan İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfaları da merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Esenyurt, Avcılar ve Ümraniye elektrik kesintisi ve İstanbul'un tüm ilçelerine ait elektrik kesinti bilgilerinin sorgulanacağı elektrik kesintisi telefon numarası ve sorgulama sayfaları...

ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa yakası kesintileri BEDAŞ çağrı hattı üzerinden sorgulanabiliyor. BEDAŞ telefon numarası: 186... Yani Alo186'yı arayarak kesinti sorgulaması yapabilirsiniz.

İstanbul Anadolu yakası kesintisi için ise AYEDAŞ çağrı hattı olan 186'yı arayabilirsiniz. Yani hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki kesintileri öğrenmek için Alo 186'yı aramanız yeterli olacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

Elektrik kesintisi sorgulamasını AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı kesinti sayfasından sorgulayabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz linklere tıklayarak bu sayfalara ulaşabilirsiniz. Sorgulama sayfasında tarih ve sorgulama yapacağınız ilçeyi seçerek aramanızı yapabilir detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

BEDAŞ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN