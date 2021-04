İstanbul Film Festivali’nde uluslararası festivallerden merakla beklenen dokuz film, 6-16 Mayıs tarihlerinde filmonline.iksv.org’da çevrimiçi olarak gösterilecek.

Mayıs Gösterimleri'nin biletleri 5 Mayıs Çarşamba passo.com.tr’de satışa açılacak. Gösterimlerin ikinci bölümü ise 20 Mayıs’tan itibaren yine filmonline.iksv.org’da gerçekleşecek.

Mayıs Gösterimleri arasında 2021 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü kazanan, Bence Fliegauf'un Orman – Seni Her Yerde Görüyorum, yine Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–Jüri Ödülü kazanan Bay Bachmann ve Sınıfı, Sundance'ten İzleyici Ödüllü belgesel Ateşle Yazmak, Fildişi Sahili'nin kısa listeye kalan Oscar adayı Kralların Gecesi ve Pedro Almodóvar'ın Jean Cocteau'nun aynı oyunundan uyarladığı iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor.

MAYIS GÖSTERİMLERİ

· 6 Mayıs Perşembe 21.00 – 11 Mayıs Salı 21.01

Dünyanın En Güzel Oğlanı / The Most Beautiful Boy in the World / Kristina Lindström, Kristian Petri

· 7 Mayıs Cuma 21.00 – 12 Mayıs Çarşamba 21.01

Kralların Gecesi / La Nuit des Rois / Night of the Kings / Philippe Lacôte

· 8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01

İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar

· 8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01

Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar / Mujeres al borde de un ataque de nervios / Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Pedro Almodovar

· 9 Mayıs Pazar 21.00 – 14 Mayıs Cuma 21.01

Orman – Seni Her Yerde Görüyorum / Rengeteg – mindenhol látlak / Forest – I See You Everywhere / Bence Fliegauf

· 13 Mayıs Perşembe 21.00 – 18 Mayıs Salı 21.01

Ateşle Yazmak / Writing with Fire / Sushmit Ghosh, Rintu Thomas

· 14 Mayıs Cuma 21.00 – 19 Mayıs Çarşamba 21.01

Gezegen / El Planeta / Amalia Ulman

· 15 Mayıs Cumartesi 21.00 – 20 Mayıs Perşembe 21.01

Bay Bachmann ve Sınıfı / Herr Bachmann und seine Klasse / Mr Bachmann and His Class / Maria Speth

· 16 Mayıs Pazar 21.00 – 21 Mayıs Cuma 21.01

Suzanna Andler / Benoît Jacquot