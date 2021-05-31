Ödüller verildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40'ncı İstanbul Film Festivali kapsamında, 34'üncü kez Anadolu Efes'in katkılarıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Sineması' bölümünde yer alan Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışma filmlerinin gösterimleri tamamlandı ve yarışmaların kazananları açıklandı.

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği 'Anima' kazandı. En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçelik’in yönettiği 'Rüzgâr Tayı' filmlerine Mansiyon verildi.

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı.

Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü'ne Serhat Karaaslan'ın yönettiği 'Suçlular' filmini layık gördü. En İyi Kısa Film ödülü Anadolu Efes tarafından 5 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği 'Sürgünde Bir Yıl' filmine Mansiyon verildi.

40'ncıİstanbul Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması sona ererken 11 – 30 Haziran’da yapılacak Ulusal Yarışma ve Uluslararası Yarışma bölümünde yer alacak filmler ve ayrıntılı festival programı çok yakında festivalin sosyal medya hesaplarından ve web sitesi film.iksv.org'dan açıklanacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması;

En İyi Kısa Film: Suçlular / Serhat Karaaslan (Türkiye - Fransa - Romanya)

"Suçlular, kendi ahlâk bekçilerini semirtmiş bir toplumun ikiyüzlü zorbalığına dikkat çekerken sağlam bir atmosfer gerilimi olmayı başardığı gibi, sadece rahat bırakılmak isteyen gençliğin masumiyetini de bu mesaja kurban etmemenin bir yolunu buluyor. İstanbul Film Festivali Kısa Film Jürisi olarak, çarpıcı hikâyesi, sarsıcı performansları, birinci sınıf görüntü ve sanat yönetimi, olgun ve kontrollü yönetmenlik anlayışı sebebiyle 'Suçlular'ı 'En İyi Kısa Film' ödülüne layık bulduk.

Mansiyon: Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta (Türkiye)

“Çarçabuk ötekileştirilirken bu deneyimini bilindik kalıpların çekiciliğine kaptırmayan, etkileyici bir gözlemle şehri hücrelerine ayırabilen Malaz Usta’nın filmini büyük heyecanla izledik. İstanbul Film Festivali Kısa Film Jürisi olarak, İstanbul’u bir yabancı olarak yaşarken bir yıl boyunca kamerasıyla anlar biriktiren, o anları hayranlık uyandıran, ilham verici bir esneklikle kurgularken türden türe atlayabilen bir yeteneği müjdelediği için 'Sürgünde Bir Yıl'ı Mansiyon'a layık bulduk.”

Ulusal Belgesel Yarışması;

En İyi Belgesel: Anima / Yusuf Emre Yalçın (Türkiye)

“İnsanın hayvanlarla kurduğu ilişkiyi farklı kültürel alanlarda inceleme amacını taşıyan önemli meselesini yaratıcı bir sinema diliyle ortaya koyarken, ele aldığı konular üzerine bir düşünme ve tartışma alanı açmayı da başardığı için 'En İyi Belgesel Ödülü'nü 'Anima'ya vermeye karar verilmiştir.”

Mansiyon: Nosema / Etna Özbek (Türkiye)

"Nosema ile Türkiye'nin son Süryani köylerinden biri olan Şırnak yakınlarındaki Meer köyündeki Keldani Katolik Diril ailesinin trajik kaderini anlatan bir filmi ödüllendiriyor. Film, bölgenin kadim halkları olan Asurluların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyor. 'Nosema', güçlü şiirsel imgeleriyle ikna ediyor; ailenin bir araya gelişini ve birbirleriyle olan sevgi dolu etkileşimini olağanüstü ve etkili bir şekilde gösteriyor."

Mansiyon: Rüzgâr Tayı / Wind Horse / Sidar İnan Erçelik (Türkiye)

"Rüzgâr Tayı, insan ruhunun yabana hükmetme arzusunu anlatıyor. İki farklı hikâyenin bir biriyle bağlanmaya çalışıldığı film eşsiz görüntüler, unutulmayacak diyaloglar ve doğal seslerle izleyiciyi içine aldığı için" Ulusal Belgesel Yarışması Jürisi tarafından 'Mansiyon'a layık görülmüştür.”