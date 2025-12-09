'Ses terapisi' diye denize ateş açtı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir kişi denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaştı. Denize ateş açan adam, polis ekiplerince yakalandı
İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz hafta İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada " Ses Terapisi" yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan C.Y.G. Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Soktuğu için, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.