        'Ses terapisi' diye denize ateş açtı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir kişi denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaştı. Denize ateş açan adam, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:17
        'Ses terapisi' diye denize ateş açtı
        Büyükçekmece’de denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaşan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        DENİZE ATEŞ AÇTI!

        İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz hafta İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada " Ses Terapisi" yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINDI!

        Görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan C.Y.G. Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Soktuğu için, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        #istanbul
        #Büyükçekmece
