Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.317,24 %-0,84
        DOLAR 38,0095 %0,05
        EURO 43,5089 %0,35
        GRAM ALTIN 4.076,87 %0,33
        FAİZ 46,35 %-2,32
        GÜMÜŞ GRAM 39,92 %0,37
        BITCOIN 84.556,00 %-0,74
        GBP/TRY 50,6413 %0,41
        EUR/USD 1,1393 %0,25
        BRENT 67,96 %3,20
        ÇEYREK ALTIN 6.665,68 %0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef dörtlü operasyon - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef dörtlü operasyon

        İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, perşembe günü başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun ardından yeni hedefin eş zamanlı dörtlü bağımsız pist olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef dörtlü operasyon
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü icra edilen eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi.

        İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu'nun açıklamaları da aktarılan videoda yeni hedefin dörtlü bağımsız pist operasyonu olduğu kaydedildi.

        Selamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasındayken paralel operasyonlar için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

        "Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?