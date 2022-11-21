39 etkinlik gerçekleştirilecek

İstanbul Komedi Festivali, BKM Organizasyonu ile bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenleniyor. Festivalin 21 - 28 Kasım arasında gerçekleşecek 39 etkinlik, katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.
İlk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla İstanbul Komedi Festivali’nde; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.
Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile tüm şehre kahkahayı getirecek.
21 - 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler şöyle;
21 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: İsmail Nuri
21 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Hidayet Tatlı
21 Kasım... Akatllar Kültür Merkezi: Yakışmadı Kemal Ayça
21 Kasım... Maximum Uniq Hall: Meksika Açmazı
21 Kasım... BKM İstanbul: Dinçer Güner Astro Sahne
21 Kasım... Maximum Uniq Box: Paraya Hayır!
22 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Yaprak Ünver & Selin Dilmaç
22 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Doğaçlama Tiyatro Ligi
22 Kasım... Akatllar Kültür Merkezi: Sergen Deveci
22 Kasım... Maximum Uniq Box: Asi Kuş
23 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Efe Tunçer
23 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Hakan Çeroğlu - Beyefendi
23 Kasım... BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
23 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Anlatadanadam Stand Up Special
23 Kasım... Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı
23 Kasım... BKM Mutfak Uniq İstanbul: “Metaverse, sen mi büyüksün biz mi?!” – Elif Dağdeviren
24 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Mehmet Talha Uzun & Sefkan Sulakdaağ – “Kırsal Notalar”
24 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Akın Aslan
24 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Fazlı Polat Stand Up
24 Kasım... Maximum Uniq Lounge: Kıyıya Oturmanın Böylesi
25 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Mustafa Sağır – Benim Burada Ne İşim Var?
25 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört
25 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Tahsin Hasoğlu
25 Kasım... Maximum Uniq Box: Lesli Karavil “Benim Hala Umudum Var Mı?”
25 Kasım... Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler
26 Kasım... Maximum Uniq Lounge: Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu
26 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Aş’kokulu İnteraktif Talk Show
26 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Ali Arıkan & Gökhan Öz
26 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Yunus Günçe – Butik Ünlü
26 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Standup Turkey – English Comedy Night
26 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Pınar Fidan
26 Kasım... BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2
27 Kasım... İstanbul Oyuncak Müzesi: Bremen Mızıkacıları Mutfakta
27 Kasım... İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Jazz for Kids
27 Kasım... Maximum Uniq Box: Ayşe Balıbey & Cem İşçiler - Anlatamadım
27 Kasım... BKM İstanbul: Kuşlar
27 Kasım... Maximum Uniq Hall: Doğu Demirkol
27 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Berkay Bulut & Emre Budak
27 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Lafazans - Ankara Usulü Standup
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