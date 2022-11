39 etkinlik gerçekleştirilecek 0:00 / 0:00

İstanbul Komedi Festivali, BKM Organizasyonu ile bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenleniyor. Festivalin 21 - 28 Kasım arasında gerçekleşecek 39 etkinlik, katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.

İlk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla İstanbul Komedi Festivali’nde; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile tüm şehre kahkahayı getirecek.

21 - 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler şöyle;

21 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: İsmail Nuri

21 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Hidayet Tatlı

21 Kasım... Akatllar Kültür Merkezi: Yakışmadı Kemal Ayça

21 Kasım... Maximum Uniq Hall: Meksika Açmazı

21 Kasım... BKM İstanbul: Dinçer Güner Astro Sahne

21 Kasım... Maximum Uniq Box: Paraya Hayır!

22 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Yaprak Ünver & Selin Dilmaç

22 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Doğaçlama Tiyatro Ligi

22 Kasım... Akatllar Kültür Merkezi: Sergen Deveci

22 Kasım... Maximum Uniq Box: Asi Kuş

23 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Efe Tunçer

23 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Hakan Çeroğlu - Beyefendi

23 Kasım... BKM İstanbul: Güldür Güldür Show

23 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Anlatadanadam Stand Up Special

23 Kasım... Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı

23 Kasım... BKM Mutfak Uniq İstanbul: “Metaverse, sen mi büyüksün biz mi?!” – Elif Dağdeviren

24 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Mehmet Talha Uzun & Sefkan Sulakdaağ – “Kırsal Notalar”

24 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Akın Aslan

24 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Fazlı Polat Stand Up

24 Kasım... Maximum Uniq Lounge: Kıyıya Oturmanın Böylesi

25 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Mustafa Sağır – Benim Burada Ne İşim Var?

25 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört

25 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Tahsin Hasoğlu

25 Kasım... Maximum Uniq Box: Lesli Karavil “Benim Hala Umudum Var Mı?”

25 Kasım... Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler

26 Kasım... Maximum Uniq Lounge: Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu

26 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Aş’kokulu İnteraktif Talk Show

26 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Ali Arıkan & Gökhan Öz

26 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Yunus Günçe – Butik Ünlü

26 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Standup Turkey – English Comedy Night

26 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Pınar Fidan

26 Kasım... BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2

27 Kasım... İstanbul Oyuncak Müzesi: Bremen Mızıkacıları Mutfakta

27 Kasım... İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Jazz for Kids

27 Kasım... Maximum Uniq Box: Ayşe Balıbey & Cem İşçiler - Anlatamadım

27 Kasım... BKM İstanbul: Kuşlar

27 Kasım... Maximum Uniq Hall: Doğu Demirkol

27 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Berkay Bulut & Emre Budak

27 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Lafazans - Ankara Usulü Standup