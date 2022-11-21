39 etkinlik gerçekleştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

İstanbul Komedi Festivali'nde bu hafta 39 etkinlik gerçekleştirilecek

İstanbul Komedi Festivali, ikinci haftasında sahnelenecek 3 etkinlikle devam ediyor

İstanbul Komedi Festivali'nde bu hafta 39 etkinlik gerçekleştirilecek
39 etkinlik gerçekleştirilecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Komedi Festivali, BKM Organizasyonu ile bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenleniyor. Festivalin 21 - 28 Kasım arasında gerçekleşecek 39 etkinlik, katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.

İlk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla İstanbul Komedi Festivali’nde; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile tüm şehre kahkahayı getirecek.

21 - 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler şöyle;

21 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: İsmail Nuri
21 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Hidayet Tatlı
21 Kasım... Akatllar Kültür Merkezi: Yakışmadı Kemal Ayça
21 Kasım... Maximum Uniq Hall: Meksika Açmazı
21 Kasım... BKM İstanbul: Dinçer Güner Astro Sahne
21 Kasım... Maximum Uniq Box: Paraya Hayır!
22 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Yaprak Ünver & Selin Dilmaç
22 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Doğaçlama Tiyatro Ligi
22 Kasım... Akatllar Kültür Merkezi: Sergen Deveci
22 Kasım... Maximum Uniq Box: Asi Kuş
23 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Efe Tunçer
23 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Hakan Çeroğlu - Beyefendi
23 Kasım... BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
23 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Anlatadanadam Stand Up Special
23 Kasım... Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı
23 Kasım... BKM Mutfak Uniq İstanbul: “Metaverse, sen mi büyüksün biz mi?!” – Elif Dağdeviren
24 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Mehmet Talha Uzun & Sefkan Sulakdaağ – “Kırsal Notalar”
24 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Akın Aslan
24 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Fazlı Polat Stand Up
24 Kasım... Maximum Uniq Lounge: Kıyıya Oturmanın Böylesi
25 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Mustafa Sağır – Benim Burada Ne İşim Var?
25 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört
25 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Tahsin Hasoğlu
25 Kasım... Maximum Uniq Box: Lesli Karavil “Benim Hala Umudum Var Mı?”
25 Kasım... Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler
26 Kasım... Maximum Uniq Lounge: Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu
26 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Aş’kokulu İnteraktif Talk Show
26 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Ali Arıkan & Gökhan Öz
26 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Yunus Günçe – Butik Ünlü
26 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Standup Turkey – English Comedy Night
26 Kasım... Akatlar Kültür Merkezi: Pınar Fidan
26 Kasım... BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2
27 Kasım... İstanbul Oyuncak Müzesi: Bremen Mızıkacıları Mutfakta
27 Kasım... İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Jazz for Kids
27 Kasım... Maximum Uniq Box: Ayşe Balıbey & Cem İşçiler - Anlatamadım
27 Kasım... BKM İstanbul: Kuşlar
27 Kasım... Maximum Uniq Hall: Doğu Demirkol
27 Kasım... BKM Mutfak Kadıköy: Berkay Bulut & Emre Budak
27 Kasım... BKM Mutfak Çarşı: Lafazans - Ankara Usulü Standup

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sergen Deveci'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?
MAGAZİN Sergen Deveci kimdir?
Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri
MAGAZİN Gizlice evlenmişler
Dünya prömiyeri Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yapıldı
MAGAZİN "Filmi telefonumla çektim"
Oya Başar: 'Güzeller' var, bir de 'oyuncular' var - Magazin haberleri
MAGAZİN "Bir 'Güzeller', bir de 'Oyuncular' var..."
Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri
MAGAZİN Dava açacak
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Dilan'ı çabuk unuttu
Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı! Geçtiğimiz hafta evlenmişti... Aslı Enver hamile mi? - Magazin Haberleri
MAGAZİN Aslı Enver hamile!
William Shakespeare'nin eserinden uyarlandı
MAGAZİN III. Richard'ı sahneye taşıdı
Batuhan Bostancı kimdir, neden vefat etti? Abdürrahim Albayrak'ın torunu hangi kazada vefat etti, neden öldü ve kaç yaşındaydı?
MAGAZİN Batuhan Bostancı kimdir, neden vefat etti?
Cemre Baysel Instagram gönderileriyle kendine hayran bıraktı! Ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu! - Magazin Haberleri
MAGAZİN Cemre Baysel kendine hayran bıraktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.