İstanbul Komedi Festivali'nden kahkaha dolu seçenekler

18 EKİM CUMA

STANDUP TURKEY

İngilizce standup komedi gecesi ‘Standup Turkey’, Türkiye'den ve yurtdışından komedyenlerle 18 Ekim Cuma akşamı 20.30’da Yapı Kredi Bomontiada'da!

AT GÖZLÜĞÜ

''At Gözlüğü'' BKM Mutfak Altyapı Yetişkin Oyunculuk/Oyun Atölyesi'nin sonucu ortaya çıkmış bir yaratımdır. Oyundaki tüm skeçler atölye katılımcıları tarafından yazılşmış olan “At Gözlüğü” İstanbul Komedi Festivali kapsamında Akasya Kültür Sanat’ta 18 Ekim, Cuma akşamı saat:20:30’da Akasya Kültür Sanat’ta

19 EKİM CUMARTESİ

VAR BÖYLE TİPLER – BİZ DAHA ÖNCE TANIŞMIŞ MIYDIK?

Yıllardır bizi bizlere bizden tiplerle anlatarak güldüren Var Böyle Tipler, bu defa en komik, en sivri ve en gizli saklı hikayelerini, gıybet, gerdan bükme ve 42 denye kilotlu çorap dolu çoklu kişilikli stand-up gösterisiyle 19 Ekim, Cumartesi akşamı saat 21:45’de Yapı Kredi Bomontiada’da seyirciyle buluşturuyor.

LESLİ KARAVİL İLE STAND UP

18 yıl boyunca, San Francisco, New York, Barselona şehirlerinde yaşayıp, yıllarca reklam ajansları ve daha bir çok farklı sektörde çalıştıktan sonra, 40’lı yaşlarında oyuncu ve komedyen olma yolculuğunun komedisini bize çok zeki ve muzır bir şekilde sunan Lesli, komedi kariyerindeki ani sıçraması, teknoloji konusunda ki sıkışıklıkları, dizi kariyerindeki beklenmezleri, hepimizin sorduğu bekar mı, evli mi; Türkiye mi yurtdışı mı gibi sorulara eşsiz bir komedi şov ile cevaplar arıyor.

Doğal, samimi, yüksek enerjisi ile Lesli, 19 Ekim Cumartesi saat 20:30’da Feriye Sinema’da…

20 EKİM PAZAR

SEVGİ VE COŞKUYLA AĞIRLANDIĞI SAHNEDE ÖZLEM VE SAYGI İLE ANILACAK

DAİMA BÖLÜMÜNDE BU YIL AYŞEN GRUDA VAR!

"Domates Güzeli: Nahide Şerbet" karakterinden sonra tanınan, "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz”, ”Hisseli Harikalar Kumpanyası” gibi kabare ve müzikallerde oyunculuk yapan, "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler”, "Aile Şerefi”, ”Çiçek Abbas”, ”Çöpçüler Kralı” gibi klasikleşmiş bir çok Türk filminde yer alan, adını Türk tiyatro ve sinema tarihine altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı henüz 1 yıl bile olmadı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Komedi Festivali’nde yaptığı “Deli Kadın” adlı gösterisiyle BKM Tiyatro sahnesinde ayakta alkışlanan usta oyuncu Ayşen Gruda, bu yıl, 20 Ekim, Pazar günü saat 17:30’da Beşiktaş Mutfak Çarşı’da festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan “Daima” bölümünde sevgi ve özlemle anılacak.