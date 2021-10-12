Beyrut Limanı patlamasını araştıran hakimin siyasi hedefleri olduğu ileri sürüldü

DHA

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için savcılıkça gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis çetesine yönelik İstanbul’da Şişli, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Şile ve Kartal ilçelerinin yanı sıra İstanbul’un dışında Samsun, Bursa, Tekirdağ, Ordu ve Çanakkale‘de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 24 kişilik bahis çetesinin 19 üyesi yakalandı.

Polis ekiplerince, sabah erken saatlerde İstanbul’da 9 ilçe ile diğer 5 ayrı şehirde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 19 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 14 sim kart, 3 flash bellek, 3 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk ve 2 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Bahis çetesine mensup firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.