İstanbul Modern'de Ekolojik Baskı Atölyesi

Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan Eco Art Lab, katılımcılarını İstanbul Modern’de düzenlenen etkinliklerle bir araya getiriyor.

22 Haziran'da düzenlenecek “Özlem Gök ile Ekolojik Baskı Atölyesi,” kent yaşamında genellikle göz ardı edilen kuş ölümlerine etik ve estetik bir perspektifle yaklaşmayı hedefliyor. Işık, ses ve hava kirliliğinin yanı sıra yoğun kentleşme gibi insan merkezli müdahaleler, şehirlerdeki kuş türlerinin giderek yok olmasına yol açarken, geride çoğu zaman fark edilmeyen bir sessizlik bırakıyor. Bilim insanı Rachel Carson’ın “Sessiz Bahar” (1962) adlı kitabından ilham alan katılımcılar, monobaskı tekniğiyle kuş formları üreterek, yitirilen faunayla ilişkilerini yeniden düşünme fırsatı bulacak.