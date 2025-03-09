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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de 'Gürültüyü Çizmek'

        İstanbul Modern'de 'Gürültüyü Çizmek'

        Çağdaş sanatçı Erinç Seymen'in sanatsal üretimde müziğin rolünü tartışmaya açacağı 'Gürültüyü Çizmek' başlıklı söyleşi 13 Mart'ta İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:20
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        İstanbul Modern'de 'Gürültüyü Çizmek'
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        İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları’nda bu ay çağdaş sanatçı Erinç Seymen var. Seymen müzikle olan ilişkisini keşfederek sanatsal üretimde müziğin rolünü tartışmaya açacağı söyleşisini 13 Mart Perşembe günü saat 14.00'de İstanbul Modern’de gerçekleştirecek.

        Söyleşide, müzik ve sanatın nasıl birbirini beslediğini ve müziğin yaratıcı süreçlere nasıl etki ettiği ele alınıyor. Ayrıca katılımcılar, ortaçağ müziği, caz, ambient, elektronik ve çağdaş müzik gibi farklı türlerden örnekler dinliyor ve sanatçının deneyimlerinden yola çıkarak sanatsal imge ve müzik arasındaki ilişkiyi keşfediyor.

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        #Erinç Seymen
        #İstanbul Modern
        #müze
        #sergi
        #söyleşi
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