İstanbul'da kar yağışı bazı noktalarda kendini göstermeye devam ediyor. Soğuk hava dalgasının etkisini arttırmasıyla gözler İstanbul'da okulların durumuna çevrildi. Valilik'ten gelen açıklamalar beklenirken İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmediği sorgulanıyor. İşte 7 Şubat 2023 Salı İstanbul'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...