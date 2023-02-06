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İstanbul okullar tatil mi? 7 Şubat yarın İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırdı. İstanbul'da kar belirli aralıklarla yağmaya devam ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre 7 Şubat Salı günü İstanbul'da gün boyu kar yağışı bekleniyor. Gözler 7 Şubat 2023 Salı günü İstanbul'da okul var mı yok mu sorusuna çevrildi. Kar yağışı ve fırtına tahminlerinin yapıldığı Megakent'te öğrenciler yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. İşte İstanbul'da kar tatili ile ilgili detaylar...

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  • İstanbul okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? 7 Şubat 2023 yarın İstanbul'da kar tatili olacak mı, okul var mı, yok mu?

    İstanbul'da kar yağışı bazı noktalarda kendini göstermeye devam ediyor. Soğuk hava dalgasının etkisini arttırmasıyla gözler İstanbul'da okulların durumuna çevrildi. Valilik'ten gelen açıklamalar beklenirken İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmediği sorgulanıyor. İşte 7 Şubat 2023 Salı İstanbul'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
  • İstanbul okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? 7 Şubat 2023 yarın İstanbul'da kar tatili olacak mı, okul var mı, yok mu?

    7 ŞUBAT 2023 SALI İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU? 

    İstanbul'daki okullar için 'kar tatili' açıklaması henüz gelmedi. İlgili makamlardan resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • İstanbul okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? 7 Şubat 2023 yarın İstanbul'da kar tatili olacak mı, okul var mı, yok mu?

    VALİ YERLİKAYA'DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da düb akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/sa), Avrupa Yakası'nda tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.
  • İstanbul okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? 7 Şubat 2023 yarın İstanbul'da kar tatili olacak mı, okul var mı, yok mu?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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