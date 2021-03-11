Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları: İSKİ AÇIKLADI! İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

Yağmurlu hava etkisini göstermeye başladı, İSKİ baraj doluluk oranları ve İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları gündeme geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yağışın etkisiyle meydana gelebilecek arıza ve bakım kaynaklı su kesintisi duyurularını araştırıyor. 11 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları: İSKİ AÇIKLADI! İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. 11 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Avcılar, Sultangazi, Çekmeköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

11 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:11.03.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.03.2021 09:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.03.2021 09:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÇAMUR YAĞACAK! Son dakika: Profesörden 'Çamur yağışı' uyarısı: "İki gün evde kalın!"
GÜNDEM'Çamur yağışı' uyarısı! "İki gün evde kalın!"
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illerde seyahat yasağı kalktı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
İHALEYE SON! Son dakika: "Komünist Başkan"dan Tunceli'de yeni sistem
GÜNDEM'Komünist Başkan'dan yeni icraat: O sistemi kaldırdı
DOLUYOR! Son dakika: 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ
GÜNDEMYağmur başladı! İşte barajlarda son durum
11 Mart AYEDAŞ, BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula: Son dakika elektrik kesintisi İstanbul
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
Market çalışma saatleri değişti! Marketler hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarket saatleri değişti
AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB ile AÖL sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları sorgula....
65 yaş üstü bugün (11 Mart) sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne, kaçta başlıyor?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti!
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde operasyon: 20 gözaltı
GÜNDEM3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
İl il koronavirüs risk haritası 11 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte son du
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası