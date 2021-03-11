İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. 11 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Avcılar, Sultangazi, Çekmeköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

11 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 11.03.2021 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.03.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.03.2021 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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