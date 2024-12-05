İstanbul Teknik Üniversitesi 116 öğretim üyesi alıyor! Başvuru tarihleri nedir?
İstanbul Teknik Üniversitesi çeşitli bölümlerde görevlendirmek üzere 116 öğretim üyesi alıyor. 15 günlük bir başvuru sürecinin olduğu ilanda adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek ve başvurular internet üzerinden yapılacak. İşte, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı...
İstanbul Teknik Üniversitesi 116 öğretim üyesi alıyor. İlgilenen adayların istenilen belgeleri temin ederek web sitesi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılım hakkında detaylar...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İş ilanı ile ilgili başvurular 'http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2024-3' adresinden yapılacak. Posta yoluyla ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 5 Aralık ile 19 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.
116 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Bilgisayar Mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Müh.
Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.
Temel Bilimler
Elektronik ve Haberleşme Müh.
Elektrik Mühendisliği
Kimya
İnsan ve Toplum Bilimleri
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.
İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Ekonomi
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Makina Mühendisliği