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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Teknik Üniversitesi 116 öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri, kadro dağılımı

        İstanbul Teknik Üniversitesi 116 öğretim üyesi alıyor! Başvuru tarihleri nedir?

        İstanbul Teknik Üniversitesi çeşitli bölümlerde görevlendirmek üzere 116 öğretim üyesi alıyor. 15 günlük bir başvuru sürecinin olduğu ilanda adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek ve başvurular internet üzerinden yapılacak. İşte, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:00
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        İstanbul Teknik Üniversitesi 116 öğretim üyesi alıyor. İlgilenen adayların istenilen belgeleri temin ederek web sitesi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılım hakkında detaylar...

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        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        İş ilanı ile ilgili başvurular 'http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2024-3' adresinden yapılacak. Posta yoluyla ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 5 Aralık ile 19 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        116 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Bilgisayar Mühendisliği

        Yapay Zeka ve Veri Müh.

        Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.

        Temel Bilimler

        Elektronik ve Haberleşme Müh.

        Elektrik Mühendisliği

        Kimya

        İnsan ve Toplum Bilimleri

        Matematik

        Moleküler Biyoloji ve Genetik

        Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

        İnşaat Mühendisliği

        Harita Mühendisliği

        Çevre Mühendisliği

        Endüstri Mühendisliği

        İşletme Mühendisliği

        Ekonomi

        Gıda Mühendisliği

        Kimya Mühendisliği

        Maden Mühendisliği

        Jeoloji Mühendisliği

        Jeofizik Mühendisliği

        Makina Mühendisliği

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