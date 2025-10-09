Habertürk
        Haberler Gündem Trafik İstanbul trafik son durumu: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 | SON DAKİKA HABER

        İstanbul'da sağanak trafiği kitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı!

        İstanbul'da, kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB trafik haritasına göre saat 08.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 08:34 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:07
        İstanbul'da sağanak trafiği kitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı!
        İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi.

        ANADOLU YAKASI YÜZDE 90'I BULDU

        DHA'daki habere göre Anadolu yakasında ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

        Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu. Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.

        YOĞUNLUK YAŞANAN GÜZERGÂHLAR

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        Kentin Anadolu Yakası'nda bir çok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

        D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geliyor.

        Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar bir çok bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'den başlıyor.

        Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        #istanbul trafik
