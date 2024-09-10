Bu yıl dördüncü kez uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin zengin programı, 16-18 Eylül’de gerçekleşecek iki konser ve bir atölyeyle sona eriyor!

İlgi çekici konserleriyle yediden yetmişe dinleyicilerin beğenisini kazanan, Türkiye’nin en önemli oda müziği topluluklarından Anadolu Nefesli Beşlisi, 16 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da “Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar” başlıklı bir atölye gerçekleştirecek. Beşli; flüt, obua, klarnet, fagot ve kornonun büyülü ses dünyasını çocuklar ve gençlerle paylaşmanın yanı sıra enstrümanların tarihini ve gelişimlerini kısa örnekler seslendirerek sunacak. Ayrıca klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı'nın eser düzenlemeleriyle kısa bir konser de gerçekleştirecek olan Anadolu Nefesli Beşlisi, bu etkinlikle çocukların ve gençlerin klasik batı müziğine olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Nefesli Beşlisi, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ise, ödüllü Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ile CRR Konser Salonu’nda özel bir konser verecek. Yıldız isimlerin ilk kez aynı sahnede bir araya geleceği konserde, Prokofiev’in “Romeo and Juliet” adlı eseri de, Kıvanç Fındıklı’nın aranjesiyle ilk kez seslendirilecek.

Festivalin kapanış konserini ise 18 Eylül Çarşamba akşamı 20.00’de, günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Quatuor Ebène verecek. Uluslararası platformda bıraktıkları kalıcı yankılarla oda müziğine yeni bir soluk kazandıran dörtlü, CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek kapanış konserinde Haydn, Britten ve Beethoven’dan oluşan muhteşem bir program sunacak.