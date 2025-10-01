Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesilecek! 2 Ekim 2025 Perşembe BEDAŞ elektriğin kesileceği ilçe ve mahalleler listesi

        2 Ekim Perşembe günü İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesilecek! BEDAŞ elektriğin kesileceği ilçe ve mahalleler listesi

        BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Bu kapsamda 2 Ekim Perşembe günü de İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeleri, mahalleleri ve saatleri tüm detaylarıyla paylaştı. İşte, 2 Ekim 2025 Perşembe İstanbul'da elektriğin kesileceği bölgeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK!

        BEDAŞ, yaptığı açıklamada planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Ekim 2025 Perşembe günü 22 ilçe ve buna bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. BEDAŞ, elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe bölgelerin detaylı listesini paylaştı. Buna göre şu ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak:

        Zeytinburnu

        Sultangazi

        Silivri

        Sarıyer

        Küçükçekmece

        Kağıthane

        Güngören

        Gaziosmanpaşa

        Fatih

        Eyüpsultan

        Esenyurt

        Esenler

        Çatalca

        Büyükçekmece

        Beylikdüzü

        Beşiktaş

        Başakşehir

        Bakırköy

        Bahçelievler

        Bağcılar

        Avcılar

        Arnavutköy

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        51
        52
        53
        54
        55
        56
        57
        58
        59
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!