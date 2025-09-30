İstanbul'un 22 ilçesinde saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak! 1 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul'da elektriği kesilecek ilçe ve mahalleler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da elektrik kesintilerinin devam edeceğini duyurdu. Buna göre; 1 Ekim 2025 Çarşamba günü 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinde başlayan kesinti, bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte, 1 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
Giriş: 30.09.2025 - 14:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:27
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA NERELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
BEDAŞ, İstanbul'da yarın da elektrik kesintilerinin devam edeceğini duyurdu. Programlı bakım çalışmaları kapsamında 22 ilçe ve birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayarak, bazı bölgelerde akşam vaktine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler şöyle;
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu
