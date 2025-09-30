Habertürk
        İstanbul'un 22 ilçesinde saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak! 1 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul'da elektriği kesilecek ilçe ve mahalleler

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da elektrik kesintilerinin devam edeceğini duyurdu. Buna göre; 1 Ekim 2025 Çarşamba günü 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinde başlayan kesinti, bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte, 1 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 14:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:27
        1

        1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA NERELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

        BEDAŞ, İstanbul'da yarın da elektrik kesintilerinin devam edeceğini duyurdu. Programlı bakım çalışmaları kapsamında 22 ilçe ve birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayarak, bazı bölgelerde akşam vaktine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler şöyle;

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

