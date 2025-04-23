NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:

Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."