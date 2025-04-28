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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Deprem Haritası 2025 Güncellendi! İstanbul riskli İlçeler, mahalleler ile Naci Görür’ün kritik uyarısı

        İstanbul deprem haritası 2025: İstanbul'da zemini riskli ilçeler hangileri?

        İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen depremlerle gündeme geldi. Özellikle 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, megakent genelinde paniğe yol açarken, milyonlarca İstanbullu oturduğu ilçenin güvenliğini sorguluyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı bölgeler daha fazla tehlike altında bulunurken, 2025 İstanbul deprem risk haritası araştırılıyor. Peki, AFAD'ın hazırladığı 'Kırmızı Eylem' planı kapsamında, İstanbul'da hangi ilçeler ve mahalleler daha riskli, hangileri daha güvenli kabul ediliyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 20:38 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:45
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        Peş peşe yaşanan depremler, İstanbul’da endişe ve merakı yeniden artırdı. Özellikle 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem, zemin güvenliği tartışmalarını ve riskli ilçeler konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. 2025 İstanbul Deprem Haritası'nın güncellenmesiyle birlikte "İstanbul’da hangi ilçe güvenli, hangisi tehlikede?" sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Prof. Dr. Naci Görür ve uzmanların açıklamalarıyla birlikte riskli bölgeler ve depreme dayanıklı semtler araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İstanbul’da deprem tehlikesi ve dayanıklı bölgelerin detaylı listesi...

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        İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM: ARTÇILAR SÜRÜYOR!

        23 Nisan tarihinde Marmara Denizi açıklarında 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

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        NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

        Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:

        Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."

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        "ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

        Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

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        ÜŞÜMEZSOY: DEPREM İLE STRES BOŞALDI

        Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Üşümezsoy, stresin boşaldığını sözlerine ekledi. Üşümezsoy, "Bu fay kırılmayan bölgedeki fay hattıydı. Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” dedi.

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        İSTANBUL'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

        İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

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        AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

        İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı "Kırmızı Eylem" planında yer alan bilgiler şu şekilde:

        Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

        MALTEPE:

        Cevizli

        Bağlarbaşı

        Fındıklı

        Girne

        Esenkent

        Gülsuyu

        Aydınevler

        Altayçeşme

        Gülensu

        Yalı

        Zümrütevler

        Çınar

        Altıntepe

        Feyzullah

        İdealtepe

        8

        PENDİK:

        Kavakpınar

        Velibaba

        Kaynarca

        Ahmet Yesevi

        SULTANBEYLİ

        Hamidiye

        Turgut Reis

        Akşemseddin

        Mimar Sinan

        Mecidiye

        Ahmet Yesevi

        Abdurrahmangazi

        Orhangazi

        Yavuz Selim

        Hasanpaşa

        Adil

        Mehmet Akif

        9

        TUZLA:

        Postane

        Aydınlı

        Şifa

        Mimar Sinan

        Yayla

        İstasyon

        Aydıntepe

        ATAŞEHİR

        İçerenköy

        KARTAL

        Hürriyet

        Karlıktepe

        Orhantepe

        Atalar

        Esentepe Petrol İş

        Cevizli

        10

        Avrupa Yakası Riskli Mahalleler

        ŞİŞLİ:

        Paşa

        Merkez

        ZEYTİNBURNU

        Maltepe

        Seyitnizam

        Beştelsiz

        Sümer

        Veliefendi

        Çırpıcı

        Telsiz

        Nuripaşa

        Kazlıçeşme

        Yeşiltepe

        Merkez Efendi

        Gökalp

        11

        AVCILAR:

        Deniz Köşkler

        Cihangir

        Ambarlı

        Merkez

        Gümüşpala

        Üniversite

        Firüzköy

        M. Kemal Paşa

        Yeşilkent

        BAĞCILAR:

        Yıldıztepe

        Evren

        Kirazlı

        Demirkapı

        Hürriyet

        Merkez

        Fevzi Çakmak

        Yenigün

        Kemalpaşa

        Kazım Karabekir

        Çınar

        Yenimahalle

        Bağlar

        İnönü

        Yavuz Selim

        Mahmutbey

        Fatih

        Barbaros

        Göztepe

        Sancaktepe

        12

        BAHÇELİEVLER:

        Şirinevler

        Zafer

        Kocasinan

        Soğanlı

        Hürriyet

        Yenibosna

        Çobançeşme

        Cumhuriyet

        Fevzi Çakmak

        BAKIRKÖY:

        Osmaniye

        Kartaltepe

        Yeşilköy

        Zeytinlik

        Şenlikköy

        Ataköy 2-5-6

        Ataköy 3-4-11

        Ataköy 7-8-9

        Cevizlik

        Yenimahalle

        13

        BAŞAKŞEHİR:

        Ziya Gökalp

        Şahintepe

        Güvercintepe

        BAYRAMPAŞA:

        Altıntepsi

        Muratpaşa

        Yenidoğan

        İsmetpaşa

        Terazidere

        Ortamahalle

        Yıldırım

        Kartaltepe

        14

        BEYLİKDÜZÜ:

        Barış

        Yakuplu

        Kavaklı

        Marmara

        Adnan Kahveci

        Dereağzı

        Cumhuriyet

        Gürpınar

        Büyükşehir

        Sahil

        15

        BEYOĞLU:

        Piyalepaşa

        Piri Paşa

        Kaptanpaşa

        Fetih Tepe

        Keçeci Piri

        Hacıahmet

        BÜYÜKÇEKMECE:

        Batıköy

        Fatih

        Pınartepe

        Güzelce

        Atatürk

        Hürriyet

        ESENLER:

        Fatih

        Nine Hatun

        Menderes

        Kazım Karabekir

        Tuna

        Fevzi Çakmak

        Oruç Reis

        Çifte Havuzlar

        16

        ESENYURT:

        Atatürk

        Örnek

        Saadet dere

        İnönü

        Namık Kemal

        Yenikent

        Fatih

        İncirtepe

        Ardıçlı

        Güzelyurt

        Mehter Çeşme

        Pınar

        Talatpaşa

        Merkez

        EYÜPSULTAN:

        Nişanca

        Topcular

        Düğmeciler

        Defterdar

        İslambey

        Karadolap

        Güzeltepe

        17

        GAZİOSMANPAŞA:

        Merkez

        Sarıgöl

        Yıldız Tabya

        GÜNGÖREN:

        Merkez

        Güneştepe

        Mareşal Çakmak

        A.Nafiz Gürman

        Haznedar

        Genç Osman

        Akıncılar

        Sanayi

        Mehmet Nesih İzmen

        Güven

        Tozkoparan

        KAĞITHANE:

        Talatpaşa

        Merkez

        Gürsel

        18

        KÜÇÜKÇEKMECE:

        Kanarya

        Cumhuriyet

        Cennet

        İnönü

        Yeliova

        Gültepe

        Fevzi çakmak

        Halkalı

        İstasyon

        Yenimahalle

        Söğütlüçeşme

        Kartaltepe

        Sultan Murat

        Fatih

        Kemalpaşa

        Atakent

        19

        FATİH:

        Mevlanakapı

        Şehremini

        Akşemseddin

        Seyyid Ömer

        Ayvansaray

        Kocamustafapaşa

        Derviş Ali

        Yavuz Sultan Selim

        Yedikule

        Hırkai Şerif

        Balat

        İskenderpaşa

        Topkapı

        Silivri Kapı

        Atıkalı

        Molla Gürani

        Sümbül Efebdi

        Ali Kuşcu

        Haseki Sultan

        Zeyrek

        Karagümrük

        Cerrahpaşa

        Aksaray

        Cibali

        Emin Sinan

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