İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.

Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir.

Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 30, 2021

TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.