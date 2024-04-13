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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliği: Büyük araçların yarın saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek - Son Dakika Haberleri

        İstanbul Valiliği: Büyük araçların yarın saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek

        İstanbul Valiliği, büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:37
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        İstanbul'da büyük araçlara yasak uyarısı
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        İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek" dedi.

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        #istanbul valiliği
        #büyük araçlar
        #haberler
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