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        Haberler Gündem İstanbul ve Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu

        İstanbul ve Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 40 şüpheliye tutuklama talebi

        İstanbul ve Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 40'ı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:19
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        İstanbul ve Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, "Ebu Zeyd" ve "Süleyman Hoca" kod adlarını kullanan İsmail O'nun, sözde hocalık yaparak illegal ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği belirlendi. Şüphelinin illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amacıyla tebliğ çalışmaları yaptığı, ayrıca mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığı tespit edildi. Toplanan paraların, sözde mescit bünyesinde faaliyet gösteren kişiler için eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ yanlılarına gönderildiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

        GÖZALTI KARARI VERİLEN 52 KİŞİDEN 46'SI YAKALANDI

        Sancaktepe'deki sözde mescitte hoca, sorumlu ve katılan olarak faaliyet gösteren 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilçede 52 adrese ve Diyarbakır'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 46 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlara el konuldu.

        TUTUKLAMA TALEBİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 40'ı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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