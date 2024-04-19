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        İstanbul’a seyahatin cazibesi posterlerde

        Meşher'in "Göz Alabildiğine İstanbul" sergisinde yer alan 100'ün üzerinde eser arasında, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında deniz ve demiryolu seyahatlerinin tanıtımında kullanılan posterler de bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:47
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        İstanbul'a seyahatin cazibesi posterlerde
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        Meşher’de devam eden, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine İstanbul’dan kesitler sunan Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisinde yer alan posterler, detaylarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Anonim / Chemins de Fer Orientaux [Şark Demiryolları] Vienne: Steyrermühl, 1905.
        Anonim / Chemins de Fer Orientaux [Şark Demiryolları] Vienne: Steyrermühl, 1905.

        Ömer Koç Koleksiyonu’nda yer alan çeşitli nadide eserlerden oluşan sergideki eserlerin üreticileri gemi kaptanından seyyahlara, askerlerden elçilere, yazar, ressam ve fotoğrafçılardan mimar ve şehir plancılarına kadar çeşitlilik gösteriyor ve çoğunluğu Batılılardan oluşuyor.

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        Roger Broders (1883–1953) Simplon Orient Express Paris: F. Champenois, 1922.
        Roger Broders (1883–1953) Simplon Orient Express Paris: F. Champenois, 1922.

        Çağlar boyunca gidilmek, görülmek istenen bir cazibe merkezi olan İstanbul’a çoğu zaman denizyoluyla ulaşan Batılı ziyaretçiler, buharlı gemilerin ardından, gelişen demiryollarıyla şehre daha hızlı bir ulaşım imkânı edindi.

        Deniz seyahatiyle başlayan ve zamanla demiryolu yolculuklarını da konu alan posterler, Meşher binasının mimari özelliklerinden olan nişlerde sergileniyor.

        Herbert Gwynn (1873–1956) Orient Line Cruises Mediterranean & Constantinople [Orient Line ile Akdeniz ve Istanbul Gemi Seyahati] 1930’lar
        Herbert Gwynn (1873–1956) Orient Line Cruises Mediterranean & Constantinople [Orient Line ile Akdeniz ve Istanbul Gemi Seyahati] 1930’lar

        Sergideki, seyyahlar tarafından hazırlanmış eserlerle diyalog kuran bu afişler, İstanbul manzaralarının yanı sıra günlük hayattan sunduğu detaylarla dikkat çekiyor. İstanbul’a seyahatin cazibesini aktaran posterler, turizm sektörü açısından orijinal tanıtım materyalleri olarak da öne çıkıyor.

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        #Meşher
        #Göz Alabildiğine İstanbul
        #sergi
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