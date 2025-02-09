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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul’a yarın kar yağacak mı? Meteoroloji ile 10 Şubat Pazartesi İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağışı var mı?

        İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 10 Şubat 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak?

        Şubat ayının gelişiyle birlikte, soğuk hava dalgası yurt genelini etkisi altına aldı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını dile getirdi. Peki, "İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 10 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak?" İşte 10 Şubat Pazartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 19:27 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:44
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        İstanbul'a kar yağacak mı sorusu yeni haftanın gelişiyle birlikte cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olması beklenirken, soğuk havanın süreceği tahmin ediliyor. Peki, "İstanbul’a yarın kar yağacak mı? 10 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?" İşte detaylar...

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        YARIN İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        İstanbul'da 3 gün boyunca yağış görüleceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Yağışlar özellikle gün içinde sağanak, gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacak. İstanbul'da önümüzdeki 2-3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esebilir." diye konuştu.

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        Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak ve soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da yağış, Ankara'da hafif ve orta kuvvetli kar, İzmir'de ise parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

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        Çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Bölgenin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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