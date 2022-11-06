ANADOLU YAKASINDA ELEKTRİK NE ZAMAN KESİLECEK?

AYEDAŞ’ın duyurusuna göre planlı bakım ve onarım çalışmaları için kısa süreliğine kesintiler yaşanacak. Elektrik kesintilerinin detaylı ayrıntıları için AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.