İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 63!

Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Kara Yolu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İHA'da yer alan habere göre servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
YÜZDE 63'E ULAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre saat 08.42 itibarıyla trafik yüzde 63 olarak ölçüldü.
YORUMLAR