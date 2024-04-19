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        Haberler Gündem İstanbul’da Pazar ve Salı günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! 21 Nisan ve 23 Nisan İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri, alternatif güzergah nereler?

        İstanbul'da trafiğe kapalı ve açık yollar! 21 Nisan-23 Nisan İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Belirtilen günlerde dışarda olacak vatandaşlar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri, alternatif güzergah nereler? Sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'da alternatif güzergahlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:55
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        İstanbul’da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önem arz edecek. Peki, 21 Nisanve 23 Nisan İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte, 21 Nisan ve 23 Nisan’da İstanbul trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

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        İSTANBUL’DA TRAFIĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ, ALTERNATIF GÜZERGAH NERELER?

        İstanbul’da Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00-17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

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        Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

        Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi, Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

        19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak Kesişimine Kadar Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

        Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

        Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak, Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

        Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

        Alternatif Güzergahlar:

        Silahşör Caddesi

        Harzemşah Sokak

        Doktor Şevket Bey Sokak

        Opr. Raif Bey Sokak

        Talimhane Sokak

        Hilal Sokak

        Kısmet Sokak

        Mithatpaşa Caddesi

        Örnek Sokak.

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